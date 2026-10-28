Rússia rejeita a União Europeia nas negociações que acontecerão em Abu Dabi

Presidente da Rússia, Vladimir Putin ( MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP)

Nesta quarta-feira (28), o governo russo descartou a presença de autoridades europeias na nova rodada de conversações sobre a guerra na Ucrânia, que será realizada em novembro em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

"Chegamos a acordo para que sejam retomadas as negociações tripartidas com a participação da Rússia, da Ucrânia e dos EUA. "Eles - os europeus - podem entrar se comprarem bilhetes. Mas ninguém tenciona convidá-los para a mesa de negociações", afirmou Yuri Ushakov, conselheiro de política internacional do Kremlin.

Ushakov já havia dito na véspera que era prematuro falar da nomeação de um negociador europeu para as negociações sobre a Ucrânia.

Enquanto isso, o cessar-fogo local em torno de Oleshky, cidade ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia, não registrou violações nas primeiras 30 horas, segundo o coordenador dos direitos humanos ucraniano, Dmytro Lubinets.

A trégua, mediada pelos Estados Unidos, foi acordada até 01 de novembro para permitir a evacuação dos habitantes da cidade, situada na linha da frente do conflito. As condições de vida em Oleshky tinham se tornado praticamente inabitáveis, de modo a impedir os residentes de abandonar a área. O cessar-fogo pretende, assim, criar condições para a saída da população em segurança.

“Esta é a maior desescalada desde 2022”, apontou Davyd Arakhamia, principal negociador da Ucrânia.