Tempestade Adam causa inundações e cinco mortes na Espanha

Trovões no céu de Barcelona, na Espanha (Foto: URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

A tempestade Adam, que atingiu a região de Valência, na Espanha, causou grandes inundações e isolou diversas cidades ao longo da costa do Mediterrâneo. As Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, incluindo Maiorca e Ibiza, também foram afetadas, com escolas fechadas e voos cancelados ou atrasados. As autoridades locais já confirmaram a morte de cinco pessoas e apelaram às populações para que evitassem deslocações desnecessárias.

Milhares de pessoas receberam orientações de permanecer em suas casas enquanto equipes de resgate continuam os trabalhos de socorro às populações isoladas. Até o momento mais de duas mil pessoas precisaram ser retiradas das suas residências e muitos moradores ilhados foram resgatados em cima dos telhados por helicópteros.

De acordo com a agência meteorológica nacional (AEMET), as condições são extremamente adversas. Em algumas áreas, o volume de chuva superou 600 mm em 48 horas — o maior registro desde 1987. Porém, a agência comunicou que a tempestade já começou a perder a força.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, visitou hoje a cidade de Oliva - uma das localidades mais atingidas pelas enchentes - para analisar o impacto da forte tempestade. “Serão mobilizados recursos para a reconstrução e apoio a populações afetadas”, afirmou.

Sánchez também se reuniu com o governador da Comunidade Valenciana, Juanfra Pérez Llorca, e os prefeitos da região. Mas, o executivo regional e as câmaras municipais não têm ainda uma avaliação completa dos danos provocados pelas cheias, que atingiram em especial municípios do litoral, no sul da província de Valência e no norte de Alicante.

Entretanto, Sánchez, do Partido Socialista (PSOE) e Llorca, do Partido Popular (PP, conservador), que falaram em conjunto aos jornalistas, garantiram que houve condutas e lições aprendidas em relação à inundação catastrófica que matou mais de 230 pessoas na região de Valência há dois anos. Ambos reconheceram que desta vez foi evitado um impacto mais trágico das enchentes e disseram ter ocorrido uma boa coordenação e trabalho entre a administração central, regional e local.

O premiê espanhol voltou a apelar por um pacto nacional para as alterações climáticas, como tem feito nos últimos anos. A Espanha tem sido atingida por grandes incêndios florestais e fenômenos meteorológicos extremos. Os meteorologistas garantem que as mudanças climáticas provocadas pela ação humana tornam oseventos meteorológicos extremos como esse mais frequentes e destrutivos.