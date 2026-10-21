IA detecta falha de segurança em parte da internet mundial

Divisão de cibersegurança do FBI e a Agência de Segurança dos EUA alertam para risco de violação de dados e redes internas

Inteligência Artificial (Kirill Kudryavtsev/AFP)

A Inteligência Artificial (IA) detectou falhas críticas de segurança no PHP, uma linguagem de código que está na base de grande parte da internet do mundo, gera a página em HTML e a envia pronta para o navegador do usuário.

Os programadores do PHP, mantida por uma comunidade global de voluntários (The PHP Group), afirmaram que um conjunto de novas atualizações que corrigem duas vulnerabilidades críticas previamente identificadas já se encontra disponível e indicaram que todos os usuários a aplicá-las imediatamente.

As entidades de cibersegurança da União Europeia e dos Estados Unidos (NSA: agência de inteligência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos - e do FBI: polícia federal norte-americana) já reagiram para evitar o risco de um ciberataque.

Diversos sites de instituições governamentais, escolas e hospitais por toda a Europa foram colocados “offline. O CERT-EU - a equipe de resposta a emergências informáticas para as instituições - órgãos e agências da União Europeia orientaram às organizações e entidades que coloquem os sites “offline” caso não consigam corrigir as questões de segurança a tempo.

Os governos da Holanda, Finlândia, Alemanha, Bélgica, Espanha e França foram alguns que seguiram estas recomendações, interrompendo o tráfego dos sites governamentais. No Reino Unido, sites do governo escocês e da BBC já foram afetados.

A divisão de cibersegurança do FBI e a Agência de Segurança dos EUA (NSA, na sigla em inglês) já deixaram também recomendações, alertando para o risco para a violação de dados e de redes internas.

Nos EUA, a OpenAI, proprietária do Chat-GPT, considera que o erro descoberto por modelos de inteligência artificial é uma das vulnerabilidades com maior impacto dos últimos tempos. A Cloudflare, uma das gigantes tecnológicas de infraestrutura e segurança online, avisou que já começou a registrar os primeiros ataques informáticos que exploram a vulnerabilidade exposta pelo erro de PHP.