Pedro Sánchez antecipa eleições na Espanha para 29 de novembro

A decisão do líder, no poder desde 2018, põe fim a uma legislatura marcada pela fragilidade parlamentar de seu governo de coalizão minoritário

Pedro Sanchez, primeiro ministro da Espanha (Ludovic Marin/AFP)

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira (5) a antecipação das eleições gerais para 29 de novembro, uma aposta com a qual busca renovar seu mandato após a derrota no Congresso de suas medidas contra a crise da moradia.

A decisão do dirigente socialista, no poder desde 2018, põe fim a uma legislatura marcada pela fragilidade parlamentar de seu governo de coalizão minoritário e por suas crescentes dificuldades para aprovar iniciativas-chave.

"Decidi convocar um Conselho de Ministras e Ministros extraordinário ainda nesta manhã para dissolver as Cortes Gerais e convocar eleições gerais" em 29 de novembro, indicou Sánchez em uma mensagem no Palácio de Moncloa, sede da Presidência do Governo em Madri.

"Para fazer mais, precisamos renovar e ampliar o apoio das pessoas", afirmou, antes de assinalar que, para realizar as reformas pendentes e reduzir os níveis de desigualdade, precisa de "uma maioria muito mais ampla, progressista" no Parlamento.

Pesquisas mais recentes sobre intenção de voto colocam o conservador Partido Popular (PP), principal força da oposição, à frente dos socialistas, ainda que sem maioria absoluta.

Este cenário obrigaria o PP a buscar apoios para governar. A extrema direita do Vox, terceira força política, desponta como um dos atores-chave.

"Por fim, os espanhóis decidirão", reagiu o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. "O que me motiva é servir ao meu país para deixar para trás esta fase sombria e iniciar uma nova que reúna novamente a todos os espanhóis", disse Feijóo após reivindicar durante meses eleições antecipadas.

O pleito estava inicialmente previsto para meados de 2027.

Crise da moradia

A antecipação das eleições ocorre após um duro revés para o Executivo, que na semana passada tentou aprovar um pacote de medidas em plena onda de protestos pela moradia desencadeada após o despejo de Maricarmen Abascal, uma mulher de 87 anos que se tornou símbolo das dificuldades de acesso à habitação na Espanha.

A idosa foi obrigada a abandonar o apartamento em que viveu durante sete décadas, depois que o imóvel foi adquirido por uma empresa de investimento que pretendia aumentar o aluguel em 275%.

A rejeição das medidas no Congresso causou indignação nos coletivos que protestam contra o encarecimento da moradia. No sábado, dezenas de milhares de pessoas se manifestaram em Madri e outras cidades espanholas para exigir soluções para a crise.

Além disso, centenas de pessoas acampam há uma semana na central Praça Puerta del Sol, na capital espanhola, para pressionar a favor de reformas.

"Agora começa uma campanha eleitoral que estará profundamente marcada pela moradia", afirmou à imprensa Alicia del Río, porta-voz do Sindicato de Inquilinos. "Esta onda de indignação é imparável", acrescentou.

Após oito anos no poder, Sánchez chega enfraquecido por vários escândalos e processos judiciais que envolvem pessoas de seu círculo próximo, entre elas sua esposa e ex-colaboradores do Partido Socialista.

O dirigente de 54 anos também recebeu inúmeras críticas pela gestão da crise no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, onde milhares de migrantes entraram a partir do Marrocos no fim de julho e, mais de dois meses depois, a situação segue sem resolução.