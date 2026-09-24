Mídias proibidas por Trump voltam a ter acesso à Casa Branca após ordem judicial

Donald Trump (Jim Watson/AFP)

Os jornalistas das emissoras de televisão norte-americanas, CNN e MS Now e do site Politico voltaram a ter permissão para entrar na Casa Branca, após uma ordem judicial federal. A informação foi confirmada pelas mídias.

Durante a manhã de hoje, apesar da ordem do juiz federal Timothy Kelly, de Washington, a Casa Branca continuava a barrar o acesso dos repórteres da CNN, MS NOW e Politico. Os órgãos de comunicação social voltaram então a pedir uma audiência ao tribunal.

Estes veículos de comunicação foram proibidos e banidos na sexta-feira passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fazer a cobertura jornalística da agenda presidencial na Casa Branca. Trump alegou divulgação de "notícias falsas" sobre a sua administração, acusando depois de colocarem em risco a segurança nacional com as reportagens.

Os ataques de Trump a jornalistas que criticam sua gestão não são novidade, que acusa a imprensa de "inimiga do povo". Por sua vez, o veto coincidiu com um período em que seus índices de aprovação e popularidade estão em baixa e o partido Republicano enfrenta o risco de perder o controle do Congresso nas eleições legislativas de meio de mandato de novembro.

Já a CNN, MS NOW e Politico haviam apresentado uma ação conjunta requerendo uma ordem de restrição temporária contra a proibição, argumentando que a medida violou a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante o direito à liberdade de imprensa.

Mas, na sequência da decisão de Trump, outros grandes canais do pool televisivo da Casa Branca – CBS, ABC, NBC e Fox News – decidiram também cessar a sua participação, num gesto de boicote e solidariedade sem precedentes na imprensa norte-americana.