Explosão provoca desabamento de prédio em região turística de Atenas; ao menos 3 ficam feridos
A causa da explosão ainda não foi esclarecida. Segundo a polícia equipes dos bombeiros ainda realizavam uma inspeção no local para determinar o que provocou o incidente
Publicado: 25/09/2026 às 09:56
A explosão ocorreu em uma área movimentada de Plaka, que concentra hotéis, imóveis para aluguel de curta duração, restaurantes, cafés e lojas de souvenirs (Petros Giannakouris/AFP)
Uma explosão provocou o desabamento de um prédio residencial de dois andares nesta sexta-feira (25), em Plaka, região turística de Atenas, na Grécia. Ao menos três pessoas ficaram feridas, e os destroços atingiram casas, lojas e carros nas proximidades, segundo informações são da agência Reuters.
A causa da explosão ainda não foi esclarecida. Segundo a polícia equipes dos bombeiros ainda realizavam uma inspeção no local para determinar o que provocou o incidente.
O imóvel ficou parcialmente destruído, com estruturas de concreto penduradas, varandas danificadas e peças de metal retorcidas. Pedras e estilhaços de vidro foram lançados a até três quarteirões de distância.
Um pedestre ficou ferido. Duas mulheres que estavam presas em um prédio vizinho foram resgatadas e encaminhadas a um hospital, segundo as autoridades.
A explosão ocorreu em uma área movimentada de Plaka, que concentra hotéis, imóveis para aluguel de curta duração, restaurantes, cafés e lojas de souvenirs. O bairro fica próximo de pontos turísticos como a Acrópole e o Templo de Zeus.
De acordo com uma fonte policial, pelo menos cinco pessoas estavam hospedadas no prédio, que também tinha parte de suas unidades alugada a turistas. Ainda não havia confirmação sobre a existência de outras pessoas presas nos escombros.
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