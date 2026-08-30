Naufrágio de balsa deixa ao menos sete mortos e 23 desaparecidos no Chipre

A causa do naufrágio ainda não foi determinada pelas autoridades, mas um passageiro resgatado relatou ter ouvido uma explosão na proa antes da embarcação virar

De acordo com o primeiro-ministro da República Turca do Chipre do Norte (RTCN), Unal Ustel, das 267 pessoas a bordo, 237 foram resgatadas, sete morreram e 23 continuam desaparecidas até o momento (Reprodução de vídeo.)

Pelo menos sete pessoas morreram e 23 continuam desaparecidas após o naufrágio de uma balsa com 267 pessoas a bordo na costa do Chipre do Norte, informaram autoridades locais à imprensa turca.

A causa do naufrágio ainda não foi determinada, mas um passageiro resgatado relatou à mídia local ter ouvido uma explosão na proa antes da embarcação virar.

"Das 267 pessoas a bordo, 237 foram resgatadas, sete morreram e 23 continuam desaparecidas", declarou o primeiro-ministro da República Turca do Chipre do Norte (RTCN), Unal Ustel, em entrevista ao vivo à emissora pública turca TRT.

A embarcação virou pouco depois de partir do porto de Kyrenia com destino à cidade turca de Tasucu.

Imagens transmitidas pela televisão turca mostraram a balsa virada, com pessoas usando coletes salva-vidas de cor laranja. O dia estava ensolarado e várias embarcações da região prestaram auxílio.

"Todas as providências necessárias estão sendo tomadas para garantir uma resposta rápida dos serviços de resgate e saúde", declarou o Ministério da Saúde da República Turca do Chipre do Norte (RTCN).

Chipre

A República Turca do Chipre do Norte, reconhecida apenas pela Turquia, controla o terço norte da ilha de Chipre, que está dividida desde 1974.

Ancara ocupou essa parte da ilha na época em resposta a um golpe orquestrado por Atenas e executado por cipriotas gregos, com o objetivo de anexar a ilha à Grécia. Atualmente, a República Turca do Chipre do Norte mantém conexões aéreas e marítimas com a Turquia.