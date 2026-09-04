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Explosão deixa ao menos 58 feridos em instalação militar na Bolívia

Local armazenava material pirotécnico

AFP

Publicado: 04/09/2026 às 21:26

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Explosão em Viacha, na Bolívia, deixou dezenas de feridos/Ministério da Defesa da Bolívia/Divulgação

Explosão em Viacha, na Bolívia, deixou dezenas de feridos (Ministério da Defesa da Bolívia/Divulgação)

Uma forte explosão em uma instalação militar da Bolívia onde era armazenado material pirotécnico deixou pelo menos 58 feridos nesta sexta-feira (4) em uma cidade ao sul de La Paz, informou o ministro da Defesa.

"Até o momento, temos confirmadas 58 pessoas feridas: 52 civis e 6 membros do pessoal militar", afirmou o ministro Ernesto Justiniano em publicação no Facebook.

"Há relatos sobre possíveis vítimas fatais", acrescentou, mas ressaltou que "não vamos divulgar nenhum número de mortos enquanto essa informação não estiver plenamente confirmada".

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América Latina , Bolívia , explosão
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