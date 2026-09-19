Explosão em unidade militar no leste da Síria deixa 11 mortos

O Ministério da Defesa, que na sexta-feira anunciou a abertura de uma investigação sobre o ocorrido, organizou uma cerimônia em homenagem às vítimas em um hospital de Deir Ezzor

Foto tirada pela official Syrian Arab News Agency (SANA) ( AFP PHOTO/HO/SANA)

Onze pessoas morreram em uma explosão de origem desconhecida na sexta-feira (18) em uma unidade militar de Deir Ezzor, no leste da Síria, anunciaram as autoridades neste sábado (19).

"Onze membros do Ministério da Defesa morreram em uma explosão ocorrida em uma instalação do Exército no oeste de Deir Ezzor", informou a agência de notícias oficial Sana.

O Ministério da Defesa, que na sexta-feira anunciou a abertura de uma investigação sobre o ocorrido, organizou uma cerimônia em homenagem às vítimas em um hospital de Deir Ezzor, segundo a televisão estatal Al-Ikhbariya.

Várias explosões acidentais ocorreram recentemente na Síria, que está saindo de mais de 13 anos de guerra civil, encerrada com a queda do ex-presidente Bashar al-Assad no fim de 2024.