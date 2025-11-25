Explosão na Esplanada deixa ferido em estado grave; 27 passam por avaliação

Corpo de Bombeiros está atendendo vítimas neste momento, com um caso grave de um trabalhador

Explosão em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial provoca incêndio e deixa feridos. Ao menos um trabalhador foi socorrido em estado grave (Reprodução de vídeo e Leticia Mouhamad)

Um trabalhador ficou gravemente ferido, com 60% do corpo queimado, após uma explosão registrada na manhã desta terça-feira (25), na Esplanada dos Ministérios. Outras duas pessoas sofreram intoxicação por inalação de fumaça, e outras 27 precisaram de atendimento médico.

A explosão ocorreu em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial. O Corpo de Bombeiros faz o atendimento às vítimas. O caso mais crítico é o de um trabalhador que atuava na subestação. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base.

Matéria em atualização.