Explosão na Esplanada deixa ferido em estado grave; 27 passam por avaliação
Corpo de Bombeiros está atendendo vítimas neste momento, com um caso grave de um trabalhador
Publicado: 25/11/2025 às 11:45
Explosão em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial provoca incêndio e deixa feridos. Ao menos um trabalhador foi socorrido em estado grave (Reprodução de vídeo e Leticia Mouhamad)
Um trabalhador ficou gravemente ferido, com 60% do corpo queimado, após uma explosão registrada na manhã desta terça-feira (25), na Esplanada dos Ministérios. Outras duas pessoas sofreram intoxicação por inalação de fumaça, e outras 27 precisaram de atendimento médico.
A explosão ocorreu em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial. O Corpo de Bombeiros faz o atendimento às vítimas. O caso mais crítico é o de um trabalhador que atuava na subestação. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base.
Matéria em atualização.