Trump diz que EUA nunca esquecerá o 11 de Setembro: "É por isso que lutamos hoje"
O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que a "luta contra o jihadismo continua", agora com o Irã
Publicado: 11/09/2026 às 15:26
"Não temos escolha. Só pode haver a vitória. Lutamos com força. Lutamos para vencer", afirmou Trump (SAUL LOEB / AFP)
O presidente americano, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (11) que os Estados Unidos nunca esquecerão os ataques de 11 de setembro de 2001 e continuarão "lutando", durante a cerimônia no Pentágono pelo 25º aniversário dos ataques.
"Hoje renovamos o juramento sagrado que fizemos em nome deles (as vítimas, ndr) há um quarto de século. Nunca, jamais esqueceremos. É por isso que lutamos hoje", disse Trump, que optou por não comparecer aos eventos em Nova York.
"Não temos escolha. Só pode haver a vitória. Lutamos com força. Lutamos para vencer", acrescentou.
O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que a luta contra o jihadismo continua, agora com o Irã.
"Ainda existem inimigos que nos odeiam. Todos os dias, inimigos conspiram para minar nosso poder e matar nossos cidadãos", disse o secretário da Defesa.
Entre esses inimigos estão "terroristas islâmicos no exterior e em nosso próprio país", acrescentou.
"Nos últimos seis meses, dizimamos o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo", afirmou, referindo-se ao Irã.
A guerra contra o Irã começou em fevereiro com ataques dos EUA e de Israel, que denunciam a intenção do Irã de adquirir armas nucleares.
Sete meses depois, o conflito se espalhou por toda a região, com o Irã lançando ataques de retaliação contra seus vizinhos do Golfo e seus aliados houthis atacando a Arábia Saudita.
O fornecimento de hidrocarbonetos pelo Estreito de Ormuz, uma importante rota marítima disputada pelos Estados Unidos e pelo Irã, foi gravemente interrompido, e os preços do petróleo permanecem voláteis nos mercados.
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