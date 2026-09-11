Trump diz que EUA nunca esquecerá o 11 de Setembro: "É por isso que lutamos hoje"

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que a "luta contra o jihadismo continua", agora com o Irã

"Não temos escolha. Só pode haver a vitória. Lutamos com força. Lutamos para vencer", afirmou Trump (SAUL LOEB / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (11) que os Estados Unidos nunca esquecerão os ataques de 11 de setembro de 2001 e continuarão "lutando", durante a cerimônia no Pentágono pelo 25º aniversário dos ataques.

"Hoje renovamos o juramento sagrado que fizemos em nome deles (as vítimas, ndr) há um quarto de século. Nunca, jamais esqueceremos. É por isso que lutamos hoje", disse Trump, que optou por não comparecer aos eventos em Nova York.

"Não temos escolha. Só pode haver a vitória. Lutamos com força. Lutamos para vencer", acrescentou.

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que a luta contra o jihadismo continua, agora com o Irã.

"Ainda existem inimigos que nos odeiam. Todos os dias, inimigos conspiram para minar nosso poder e matar nossos cidadãos", disse o secretário da Defesa.

Entre esses inimigos estão "terroristas islâmicos no exterior e em nosso próprio país", acrescentou.

"Nos últimos seis meses, dizimamos o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo", afirmou, referindo-se ao Irã.

A guerra contra o Irã começou em fevereiro com ataques dos EUA e de Israel, que denunciam a intenção do Irã de adquirir armas nucleares.

Sete meses depois, o conflito se espalhou por toda a região, com o Irã lançando ataques de retaliação contra seus vizinhos do Golfo e seus aliados houthis atacando a Arábia Saudita.

O fornecimento de hidrocarbonetos pelo Estreito de Ormuz, uma importante rota marítima disputada pelos Estados Unidos e pelo Irã, foi gravemente interrompido, e os preços do petróleo permanecem voláteis nos mercados.