11 de Setembro completa 25 anos: relembre os ataques que mudaram o mundo

Ataque terrorista da Al-Qaeda vitimou quase 3 mil pessoas e mudou, de forma duradoura, a política de segurança em todo o mundo

O ataque às Torres Gêmeas, em Noca York, no dia 11 de setembro de 2001, deixou cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos (AFP)

Quatro aviões sequestrados, quase 3 mil mortos e duas torres desabando diante dos olhos do mundo. Nesta sexta-feira (11), completam-se 25 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, promovidos pela rede terrorista Al-Qaeda, que atingiram os Estados Unidos e desencadearam mudanças profundas na política de segurança internacional e na atuação americana nas décadas seguintes.

Na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 terroristas ligados à Al-Qaeda, organização liderada por Osama bin Laden, sequestraram quatro aviões comerciais nos Estados Unidos. Dois deles atingiram as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, que desabaram menos de duas horas depois. Um terceiro avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Arlington, na Virgínia.

O quarto avião, que teria como alvo um prédio do governo em Washington, caiu em um campo aberto perto de Shanksville, na Pensilvânia, depois que passageiros tentaram retomar o controle da aeronave.

O saldo oficial ficou perto de 3 mil mortos, a maioria nas Torres Gêmeas, incluindo bombeiros, policiais e outros socorristas que atuaram no resgate. Foi o ataque terrorista mais letal já registrado em solo americano.

A data também chega marcada por uma revelação recente: documentos divulgados nesta semana pela Prefeitura de Nova York mostram que autoridades da época sabiam que o ar em torno da Zona Zero, área onde ficavam as Torres Gêmeas, não era seguro para respirar, mesmo garantindo o contrário à população.

As consequências para os EUA e para o mundo

Os atentados levaram o então presidente George W. Bush a declarar a chamada "Guerra ao Terror". Ainda em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para derrubar o regime talibã, acusado de abrigar bin Laden, dando início a um conflito que só terminaria, de forma conturbada, com a retirada americana em 2021.

Em 2003, o país também invadiu o Iraque sob a justificativa de que o regime de Saddam Hussein teria armas de destruição em massa, o que nunca foi comprovado.

No território americano, o governo criou o Departamento de Segurança Interna (Homeland Security) e endureceu as regras de vigilância e segurança nos aeroportos, mudanças que acabaram se espalhando por diversos países. Osama bin Laden foi localizado e morto por forças americanas no Paquistão em 2011, quase uma década depois dos atentados.

A revelação que marca os 25 anos

Às vésperas do aniversário, a Prefeitura de Nova York divulgou mais de 170 mil páginas de documentos internos sobre a qualidade do ar na região da Zona Zero nas semanas seguintes aos atentados.

Os registros, encontrados em caixas de arquivo no ano passado, mostram que órgãos ambientais da cidade já sabiam, à época, que o ar continha altos níveis de poeira tóxica, metais finos e outras substâncias nocivas, mesmo diante das garantias públicas de que a área era segura.

O prefeito Zohran Mamdani afirmou que o número de mortes ligadas a doenças associadas à exposição ao ar contaminado, como cânceres de pulmão e do sangue, além de problemas respiratórios e cardíacos, já ultrapassa o de vítimas diretas dos atentados.

A divulgação dos documentos atendeu a uma reivindicação antiga de sobreviventes, socorristas e da organização 9/11 Health Watch, que chegou a processar a prefeitura para ter acesso aos registros.

Como serão as homenagens

A cerimônia oficial dos 25 anos, marcada para a manhã desta sexta-feira em Nova York, será fechada ao público e dedicada principalmente aos familiares das vítimas. O evento começa às 8h30, com o primeiro minuto de silêncio às 8h46, horário em que o primeiro avião atingiu a Torre Norte.

Na noite de quinta-feira (10), o Memorial e Museu do 11 de Setembro abriu as portas exclusivamente para sobreviventes e familiares de vítimas dos atentados de 2001 e também do ataque anterior ao World Trade Center, ocorrido em 1993.

Também estão previstas homenagens em outras cidades americanas. O ex-presidente George W. Bush discursou em um evento comemorativo em Dallas, no Texas, nesta quarta-feira (9). Em Nova York, Yankees e Mets se enfrentam na noite desta sexta-feira no Yankee Stadium, com uma cerimônia em homenagem às vítimas e aos socorristas antes da partida.