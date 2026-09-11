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Greve dos Correrios: trabalhadores deflagram paralisação nesta sexta (11)

A paralisação por tempo indeterminado ocorre após os colaboradores rejeitarem uma proposta apresentada pela empresa.

Diario de Pernambuco

Publicado: 11/09/2026 às 12:32

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Agências dos Correios/Reprodução / Direção Concursos

Agências dos Correios (Reprodução / Direção Concursos)

Os trabalhadores dos Correios aprovaram, em assembleias realizadas na noite de quinta-feira (10), a paralisação das atividades por tempo indeterminado, com adesão de sindicatos de todos os estados brasileiros. A informação foi divulgada pela Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect).

A decisão “marca uma nova etapa da Campanha Salarial, após as negociações terminarem sem acordo”, segundo informou a federação.

Apesar da deflagração do movimento em todo o país, os Correios emitiram comunicado no qual afirmam ter implementado um Plano de Continuidade de Negócios para mitigar os impactos da paralisação aos clientes.

“Entre as ações estão o remanejamento de equipes, o reforço das atividades operacionais e a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país”, destaca trecho da nota oficial divulgada pela estatal.

O principal impasse nas negociações entre a estatal e a categoria envolve o plano de saúde dos funcionários, cuja estrutura a diretoria da empresa pretende alterar, de acordo com o sindicato.

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"A decisão das assembleias ocorre depois de sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A categoria buscou uma solução negociada, mas a empresa manteve sua posição em um tema considerado fundamental pelos trabalhadores", diz a federação.

De acordo com Tony Sérgio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Paraíba (Sintect-PB), somente os serviços administrativos internos manterão o funcianamento durante a greve. A respeito do funcionamento desses serviços em outras, ainda não há informações.

Regiões que estão de greve

  • SINTECT-AC (Acre) — assembleia prevista para hoje
  • SINTECT-AL (Alagoas)
  • SINTECT-AM (Amazonas)
  • SINTECT-AP (Amapá)
  • SINTECT-BA (Bahia)
  • SINTECT-CAS (Campinas)
  • SINTECT-CE (Ceará)
  • SINTECT-DF (Distrito Federal)
  • SINTECT-ES (Espírito Santo)
  • SINTECT-GO (Goiás)
  • SINTECT-JFA (Juiz de Fora)
  • SINTECT-MG (Minas Gerais)
  • SINTECT-MT (Mato Grosso)
  • SINTECT-RO (Rondônia)
  • SINCORT-PA (Pará)
  • SINTECT-PB (Paraíba)
  • SINTECT-PE (Pernambuco)
  • SINTECT-PI (Piauí)
  • SINTCOM-PR (Paraná)
  • SINTECT-RN (Rio Grande do Norte)
  • SINTECT-RR (Roraima)
  • SINTECT-RPO (Ribeirão Preto)
  • SINTECT-RS (Rio Grande do Sul)
  • SINTECT-SC (Santa Catarina)
  • SINTECT-SE (Sergipe)
  • SINTECT-SJO (São José do Rio Preto)
  • SINTECT-SMA (Santa Maria)
  • SINTECT-TO (Tocantins)
  • SINTECT-URA (Uberaba)
  • SINTECT-VP (Vale do Paraíba)
  • SINDECTEB (Bauru e região)
  • SINTECT-MA (Maranhão)
  • SINTECT-MS (Mato Grosso do Sul)
  • SINTECT-RJ (Rio de Janeiro)
  • SINTECT-Santos (Santos e região)
  • SINTECT-SP (São Paulo)

Confira a nota dos Correios na íntegra

"Diante do anúncio de paralisação por entidades sindicais, os Correios executam seu Plano de Continuidade de Negócios, com medidas para garantir a manutenção dos serviços e minimizar eventuais impactos aos clientes. Entre as ações estão o remanejamento de equipes, o reforço das atividades operacionais e a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país. A empresa esteve empenhada na construção de uma solução negociada e apresentou uma proposta que contemplava 78 das 80 cláusulas do acordo coletivo vigente. Entre os pontos, estão o reajuste de 100% do INPC sobre salários e benefícios, com vigência a partir de 1º de agosto, e a manutenção da assistência à saúde dos empregados. Os Correios reafirmam seu compromisso com a valorização dos empregados e a continuidade da prestação dos serviços postais à população brasileira."

Greve , Paralisação
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