Greve dos Correrios: trabalhadores deflagram paralisação nesta sexta (11)

A paralisação por tempo indeterminado ocorre após os colaboradores rejeitarem uma proposta apresentada pela empresa.

Agências dos Correios (Reprodução / Direção Concursos)

Os trabalhadores dos Correios aprovaram, em assembleias realizadas na noite de quinta-feira (10), a paralisação das atividades por tempo indeterminado, com adesão de sindicatos de todos os estados brasileiros. A informação foi divulgada pela Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect).

A decisão “marca uma nova etapa da Campanha Salarial, após as negociações terminarem sem acordo”, segundo informou a federação.

Apesar da deflagração do movimento em todo o país, os Correios emitiram comunicado no qual afirmam ter implementado um Plano de Continuidade de Negócios para mitigar os impactos da paralisação aos clientes.

“Entre as ações estão o remanejamento de equipes, o reforço das atividades operacionais e a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país”, destaca trecho da nota oficial divulgada pela estatal.

O principal impasse nas negociações entre a estatal e a categoria envolve o plano de saúde dos funcionários, cuja estrutura a diretoria da empresa pretende alterar, de acordo com o sindicato.

"A decisão das assembleias ocorre depois de sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A categoria buscou uma solução negociada, mas a empresa manteve sua posição em um tema considerado fundamental pelos trabalhadores", diz a federação.

De acordo com Tony Sérgio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Paraíba (Sintect-PB), somente os serviços administrativos internos manterão o funcianamento durante a greve. A respeito do funcionamento desses serviços em outras, ainda não há informações.

Regiões que estão de greve



SINTECT-AC (Acre) — assembleia prevista para hoje



SINTECT-AL (Alagoas)



SINTECT-AM (Amazonas)



SINTECT-AP (Amapá)



SINTECT-BA (Bahia)



SINTECT-CAS (Campinas)



SINTECT-CE (Ceará)



SINTECT-DF (Distrito Federal)



SINTECT-ES (Espírito Santo)



SINTECT-GO (Goiás)



SINTECT-JFA (Juiz de Fora)



SINTECT-MG (Minas Gerais)



SINTECT-MT (Mato Grosso)



SINTECT-RO (Rondônia)



SINCORT-PA (Pará)



SINTECT-PB (Paraíba)



SINTECT-PE (Pernambuco)



SINTECT-PI (Piauí)



SINTCOM-PR (Paraná)



SINTECT-RN (Rio Grande do Norte)



SINTECT-RR (Roraima)



SINTECT-RPO (Ribeirão Preto)



SINTECT-RS (Rio Grande do Sul)



SINTECT-SC (Santa Catarina)



SINTECT-SE (Sergipe)



SINTECT-SJO (São José do Rio Preto)



SINTECT-SMA (Santa Maria)



SINTECT-TO (Tocantins)



SINTECT-URA (Uberaba)



SINTECT-VP (Vale do Paraíba)



SINDECTEB (Bauru e região)

SINTECT-MA (Maranhão)



SINTECT-MS (Mato Grosso do Sul)



SINTECT-RJ (Rio de Janeiro)



SINTECT-Santos (Santos e região)



SINTECT-SP (São Paulo)

Confira a nota dos Correios na íntegra

"Diante do anúncio de paralisação por entidades sindicais, os Correios executam seu Plano de Continuidade de Negócios, com medidas para garantir a manutenção dos serviços e minimizar eventuais impactos aos clientes. Entre as ações estão o remanejamento de equipes, o reforço das atividades operacionais e a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país. A empresa esteve empenhada na construção de uma solução negociada e apresentou uma proposta que contemplava 78 das 80 cláusulas do acordo coletivo vigente. Entre os pontos, estão o reajuste de 100% do INPC sobre salários e benefícios, com vigência a partir de 1º de agosto, e a manutenção da assistência à saúde dos empregados. Os Correios reafirmam seu compromisso com a valorização dos empregados e a continuidade da prestação dos serviços postais à população brasileira."

