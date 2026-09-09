Proposta de Trump para uniforme da Força Espacial é comparada a farda nazista e de Star Wars

Segundo a publicação, o design foi inspirado "na disciplina e na funcionalidade do uniforme dos Starship Troopers"

Trump não esclareceu se a imagem representa um projeto de novo uniforme que está em desenvolvimento ou se é apenas uma proposta (Reprodução/X @realDonaldTrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais, no domingo (6) uma montagem com uma proposta de novo uniforme para a Força Espacial.

A imagem, gerada por inteligência artificial (IA) e compartilhada na Truth Social, traz um uniforme preto com detalhes em cinza. Segundo a publicação, o design foi inspirado "na disciplina e na funcionalidade do uniforme dos Starship Troopers" - em referência ao filme americano de ficção científica lançado em 1997 - e "modernizado para os guardiões do domínio espacial".

"Starship Troopers" se passa em um futuro distante, quando os soldados da Federação dos Cidadãos Unidos estão em guerra com insetos gigantes alienígenas.

Ao longo dos anos, o diretor do filme, o holandês Paul Verhoeven afirmou que a obra era uma sátira ao fascismo e ao militarismo. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, em 2018, Verhoeven disse que sua ideia era fazer um "filme sobre fascistas que não têm consciência de seu fascismo".

Nas redes sociais, o traje divulgado por Trump foi comparado às fardas utilizadas pela Tropa de Proteção (SS, na sigla em alemão), organização paramilitar da Alemanha Nazista ligada a Adolf Hitler e ao Partido Nazista e apontada como uma das principais responsáveis por assassinatos em massa e operações de extermínio contra judeus.

Alguns usuários também compararam o uniforme com a vestimenta utilizada por vilões da franquia Star Wars, inclusive ao traje preto usado por Darth Vader.

Trump não esclareceu se a imagem representa um projeto de novo uniforme que está em desenvolvimento ou se é apenas uma proposta.

Alguns minutos depois de publicar a montagem, o republicano compartilhou outra imagem. Dessa vez, uma foto da Lua acompanhada da frase "A Lua é nossa" e da bandeira americana.