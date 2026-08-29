Trump recorre a lei de 1930 para aplicar tarifa de 50% sobre produtos canadenses
Medida autoriza o presidente americano a impor tarifas sobre importações de países que tenham "discriminado empresas americanas"; Adoção gerou uma retaliação equivalente por parte de Ottawa
Publicado: 29/08/2026 às 11:35
Donald Trump está na França participando da reunião do G7 ( MANDEL NGAN / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acionou a Seção 338 da Lei de Tarifas de 1930 para impor uma taxa de 50% sobre US$ 20 bilhões em importações do Canadá. A medida, que autoriza o presidente a impor tarifas de até 50% sobre importações de países que tenham discriminado empresas americanas, gerou uma retaliação equivalente por parte de Ottawa e ampliou as tensões diplomáticas e comerciais entre os dois países. Antes de Trump, nenhum presidente havia feito uso do dispositivo.
A decisão ocorreu sob a alegação de discriminação do Canadá contra as exportações norte-americanas dos setores de laticínios automotivo e de bebidas alcoólicas. "Esta lei é literalmente uma tela em branco porque nunca foi objeto de litígio", disse Ryan Majerus, sócio da King & Spalding e ex-autoridade de comércio dos EUA.
Dessa forma, não há clareza se as novas tarifas impostas ao Canadá resistiriam a um questionamento judicial. Alguns advogados sustentam que a lei da era da Depressão tornou-se obsoleta diante de legislações comerciais mais recentes.
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