Trump reduz de 18 para 11 as vacinas infantis recomendadas para todas as crianças nos EUA

Para o governo Trump, a redução agora recomendada significa reafirmar o compromisso "com a ciência da mais alta qualidade"

Donald Trump está na França participando da reunião do G7 ( MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, aprovou uma ordem que insta os estados do país a vacinarem as crianças contra 11 doenças, sete a menos do que as recomendadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Esse texto legal oferece "recomendações do mais alto nível em vacinação infantil", conforme indicado pelo governo norte-americano, que acrescentou que elas "maximizam as opções dos pais em relação à vacinação de seus filhos e alinham três categorias de imunizações infantis com as evidências científicas e as melhores práticas de países desenvolvidos semelhantes".

Assim, ao destacar a própria administração Trump a referida redução no número de vacinas em relação ao recomendado pelo CDC, ela explicou que as vacinas que não são mais recomendadas para todas as crianças agora são sugeridas para a tomada de decisões clínicas compartilhadas, "o que garante que os pais tenham todas as opções disponíveis".

Especificamente, as vacinas recomendadas para todas as crianças são as indicadas contra sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, Haemophilus influenzae tipo B, doença pneumocócica, vírus do papiloma humano (VPH) e varicela. Por sua vez, as imunizações recomendadas para determinados grupos ou populações de alto risco são as correspondentes aos anticorpos monoclonais contra o vírus sincicial respiratório (VSR), hepatite A, hepatite B, meningococo B, meningococo ACWY e dengue.

Por outro lado, na população infantil em geral, as vacinas baseadas na tomada de decisão clínica compartilhada serão as contra hepatite A, hepatite B, rotavírus, doença meningocócica, gripe e Covid-19. Além disso, recomenda-se dividir a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola em três doses individuais para cada doença e administrar todas as componentes em consultas médicas separadas, a fim de oferecer mais opções quanto ao momento e à frequência da administração dessa vacina.

ISENÇÕES RELIGIOSAS E MÉDICAS

Além disso, este texto destaca que, com as novidades introduzidas, "maximiza-se a liberdade de escolha dos pais em matéria de vacinas infantis, ao promover o cumprimento, por parte dos Estados, da legislação constitucional e federal relacionada à autoridade parental, à liberdade religiosa, as adaptações para pessoas com deficiência e a igualdade de proteção perante a lei, incluindo as obrigações dos Estados de conceder isenções religiosas e médicas da exigência de vacinação infantil e adolescente".

No entanto, também inclui a obrigação de apresentar planos a Trump "para aprimorar a pesquisa sobre vacinas e as opções para os pais norte-americanos, incluindo uma avaliação contínua dos perfis de risco e benefício de todas as vacinas infantis com base em dados norte-americanos e internacionais".

Sobre os motivos que levaram a essa modificação no plano de vacinação, ele explicou que "a avaliação científica concluiu que os EUA recomendam atualmente mais vacinas infantis do que qualquer outro país comparável, incluindo mais do que o dobro de doses do que alguns países europeus". Além disso, foi identificado "um conjunto de vacinas consensuais que são recomendadas de forma sistemática em todos os países comparáveis".

Nesse sentido, os dados mostram que, em 1980, as crianças que seguiam o calendário de vacinação do CDC recebiam 23 doses de vacinas em sete injeções contra sete doenças diferentes; enquanto que, em 2024, o número recomendado de vacinas de rotina havia aumentado para pelo menos 84 doses em pelo menos 57 injeções contra 17 doenças, além da vacina monoclonal contra o VRS, totalizando 18 doenças.

No entanto, para o governo Trump, a redução agora recomendada significa reafirmar o compromisso "com a ciência da mais alta qualidade, garantindo que os americanos recebam a melhor orientação médica possível e proporcionando aos pacientes e médicos a máxima flexibilidade".

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