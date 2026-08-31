Lago Ontário agora é chamado de Lago América no Google Maps após Trump ordenar mudança de nome

Decisão de Trump de renomear o lago foi recebida com zombaria e indiferença; Google afirma que a decisão foi baseada no Sistema de Informações de Nomes Geográficos dos EUA

Segundo o Google, quem não estiver nem nos EUA e nem o Canadá verá o lago com as duas denominações (Reprodução/GoogleMaps)

O Google atualizou seu aplicativo de mapas para renomear o Lago Ontário como "Lago América" para usuários nos Estados Unidos, refletindo uma recente ordem executiva do presidente Donald Trump que mudou o nome do lago, diz o gigante global da tecnologia.

A atualização do Google Maps ocorre dias após a ordem de Trump em meio a uma guerra comercial crescente com o Canadá, que levou ambos os países a impor bilhões de dólares em tarifas adicionais sobre os produtos um do outro. Isso ecoa o que o Google fez em 2025 quando Trump emitiu uma ordem para renomear o Golfo do México como Golfo da América.

O Google disse em um post no blog no sábado (29) que a decisão foi baseada em sua prática de usar nomes atribuídos pelo Sistema de Informações de Nomes Geográficos dos EUA, também conhecido como GNIS.

"As pessoas que usam o Maps nos EUA verão "Lago América", aquelas no Canadá continuarão a ver "Lago Ontário", e aquelas fora dos EUA e Canadá verão ambos os nomes", disse o Google em um breve comunicado. "Essas atualizações seguem nossa política de longa data para corpos d'água com nomes que variam de país para país, e estão começando a ser implementadas agora."

A decisão de Trump na quinta-feira (27) de renomear o lago foi recebida com zombaria e indiferença tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. No sábado, o premiê de Ontário, Doug Ford, respondeu à ordem de Trump com uma mensagem do tamanho de um outdoor na costa canadense: "Lago Ontário. Agora e para sempre".

A Casa Branca, o gabinete do primeiro-ministro canadense Mark Carney e o gabinete de Ford não comentaram imediatamente no domingo (30) sobre a decisão do Google.