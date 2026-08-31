Inundação repentina no Grand Canyon deixa ao menos um morto e 15 desaparecidos
A inundação, que começou por volta das 14h30 de sábado, foi causada por chuvas no planalto de Kaibab, no Arizona
Publicado: 31/08/2026 às 11:13
Mais de 20 pessoas podem estar desaparecidas após a enxurrada no Parque Nacional do Grand Canyon, segundo o Serviço do Parque Nacional ( AFP)
Pelo menos uma pessoa morreu e 15 estão desaparecidas após uma inundação repentina no Grand Canyon, um dos destinos turísticos mais visitados dos Estados Unidos, informou no domingo (30) o Serviço Nacional de Parques (NPS) em um comunicado.
A inundação atingiu no sábado as áreas de Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, o que obrigou a retirada de dezenas de pessoas.
O corpo de um homem de 46 anos foi encontrado no domingo à tarde perto de Crystal Rapids, às margens do rio Colorado, no norte do Arizona, segundo o NPS.
Vídeos gravados por turistas mostraram uma violenta enxurrada de água lamacenta avançando por trilhas e sob pontes para pedestres, enquanto troncos e outros detritos eram arrastados por rios que transbordaram em meio a um forte estrondo.
O Serviço Nacional de Parques indicou que trabalha em conjunto com as autoridades do Arizona para retirar as pessoas afetadas e localizar os desaparecidos.
Até a manhã de domingo, 62 pessoas foram retiradas da região e novas operações estavam previstas.
A inundação danificou a Transcanyon Waterline, uma infraestrutura essencial para o abastecimento de água do Parque Nacional do Grand Canyon, informou o NPS, que anunciou restrições ao consumo de água na área mais visitada do parque e a proibição de fazer fogueiras com lenha ou carvão.
O site do parque afirma que a tubulação, com 20 quilômetros de extensão, transporta água da nascente Roaring Springs, na margem norte do cânion, até a margem sul e é fundamental para o fornecimento de água potável e para as operações de combate a incêndios.
A inundação também provocou "danos significativos à infraestrutura", destruindo pontes para pedestres e impedindo que os turistas atravessassem o riacho Bright Angel, acrescentou o órgão.
As acomodações dentro da área afetada permanecerão fechadas a partir de segunda-feira.
"As medidas são cruciais para garantir a segurança e a sustentabilidade dos recursos hídricos", destacou o Serviço Nacional de Parques.
A inundação, que começou por volta das 14h30 de sábado, foi causada por chuvas no planalto de Kaibab, informou o NPS. As autoridades advertiram que novas tempestades elétricas e chuvas intensas podem ocorrer, com risco adicional de enchentes repentinas, fluxos de detritos, deslizamentos de rochas e mudanças nas condições das trilhas e cursos d’água.
As inundações são frequentes no norte do Arizona porque os terrenos áridos e com pouca vegetação da região têm capacidade limitada de absorver a água da chuva, segundo o parque, que recomenda aumentar a atenção entre julho e meados de setembro.
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