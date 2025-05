Austrália enfrenta a pior enchente em mais de 100 anos

Taree, Austrália (HANDOUTNEW SOUTH WALES POLICE/AFP)

As chuvas torrenciais que atingem a Austrália já causaram três mortos e são as piores cheias em mais de 100 anos no país.

Segundo a administração do estado da Nova Gales do Sul, onde fica localizada a cidade de Sydney, o nível das águas subiu numa escala que não se registrava desde 1920. “Os rios transbordaram e inúmeras estradas estão submergidas pela água. Além disso, aproximadamente cinquenta mil pessoas estão isoladas devidos as cheias”, diz o comunicado.

1 / 2 2 / 2 < >

Em muitas áreas, a água subiu repentinamente e muitos residentes precisaram se refugiar nos telhados de suas casas. A região vem sendo percorrida por helicópteros, drones e barcos de resgate em busca de possíveis outras vítimas e para resgatar moradores ilhados. Também foram mobilizados cerca de 2.500 socorristas para prestar ajuda a população.



Os meteorologistas informaram que em três dias de temporais intensos choveu o equivalente há um ano, com a previsão de que a precipitação vai continuar intensa nas próximas 24 horas. "Tenho que dizer que estamos nos preparando para mais notícias ruins nas próximas 24 horas. Este desastre natural foi terrível para a comunidade", declarou Chris Minns, chefe de governo de Nova Gales do Sul.



A Austrália tem sido afetada por fenômenos meteorológicos extremos nos últimos meses. De acordo com a Universidade Nacional da Austrália, a temperatura média na superfície do mar ao redor do país alcançou um recorde em 2024, o que libera mais umidade na atmosfera e favorece chuvas mais intensas.