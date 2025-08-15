Inundações na Índia e no Paquistão causam mais de 250 mortos

As equipas de salvamento evacuaram aproximadamente 1600 pessoas nas cidades montanhosas afetadas pelas enchentes em ambos os países.

Inundação atinge áreas na Índia e Paquistão (AFP)

As chuvas torrenciais na Índia e no Paquistão, na região montanhosa entre os países vizinhos, causaram inundações que provocaram mais de 250 mortes nas últimas 24 horas além de cerca de 50 feridos. Segundo as autoridades ainda há dezenas de pessoas desaparecidas e as buscas continuam.

Os temporais e as cheias também atingiram algumas infraestruturas e houve inúmeros deslizamentos de terras que arrastaram várias casas e carros.

Na Caxemira, controlada pela Índia, pelo menos 60 pessoas morreram e 80 ainda estão desaparecidas na vila himalaia de Chasoti, onde as enxurradas derrubaram e levaram diversas residências.

As equipas de salvamento evacuaram aproximadamente 1600 pessoas nas cidades montanhosas afetadas pelas enchentes em ambos os países.

No noroeste do Paquistão, 194 pessoas morreram, sendo 78 na cidade de Buner, enquanto um helicóptero de resgate despencou devido ao mau tempo, matando as cinco pessoas que estavam a bordo.

As autoridades alertaram que o Serviço de Meteorologia prevê uma chuva mais intensa que pode agravar as condições nas regiões já devastadas do Himalaia na Índia e do norte do Paquistão.

Estas chuvas intensas e repentinas em pequenas áreas, chamadas de cloudbursts, são cada vez mais frequentes nessas regiões, que predispõe a inundações súbitas e deslizamentos de terra. Os especialistas explicam que os cloudbursts possuem forte potencial para gerar grande devastação, com enchentes intensas e deslizamentos, mas alertam que a assiduidade do fenômeno cresceu nos últimos anos, sendo em parte por causa das alterações climáticas, resultando também no aumento dos danos das tempestades.