Tempestades e inundações provocam mortes e danos na Califórnia
O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA comunicou que a na cidade de Los Angeles esta foi à semana natalina mais úmida dos últimos 54 anos
Publicado: 26/12/2025 às 12:26
Tempestades e inundações provocam mortes e danos na Califórnia ( Jonathan Alcorn / AFP)
As fortes tempestades que afetaram grande parte do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, provocaram inundações, deslizamentos de terra, inúmeros danos e a morte de três pessoas na noite de Natal.
Em Wrightwood, localidade de montanha a nordeste de Los Angeles, as enchentes atingiram a zona enquanto os bombeiros emitiam avisos de evacuação na véspera de Natal. As estradas da cidade ficaram cobertas de pedras, detritos e lama espessa.
As autoridades californianas também alertaram que persiste hoje o risco de ondas altas ao longo da costa, cheias repentinas perto de Los Angeles e avalanches na Sierra Nevada, que ainda sofre com neve pesada e rajadas de vento.
As ondas perto da área da Baía de São Francisco podem atingir 7,6 metros e as avalanches podem chegar à área do Lago Tahoe.
