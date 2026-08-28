Formação de um novo lago gera temores de mais inundações na fronteira entre a China e o Nepal

Nova formação fica a uma altitude de 2.950 metros e conta com um volume equivalente a 1.200 piscinas olímpicas; Catástrofe deixou, até o momento, 584 mortos e mais de 1,9 mil desaparecidos

Casas inundadas pela avalanche de lama e gelo após as enchentes repentinas em Trishuli, no distrito de Nuwakot, no Nepal (ARUN SANKAR / AFP)

Mesmo enquanto equipes de resgate trabalhavam na lama e nos destroços nesta sexta-feira (28) em áreas devastadas por uma enchente repentina catastrófica ao longo da fronteira do Himalaia entre o Nepal e o Tibete, região autônoma da China, as autoridades alertaram que um lago recém-formado e transbordando poderia provocar novas inundações.

A tragédia deixou ao menos 584 mortos e mais de 1,9 mil pessoas desaparecidas. As buscas continuam por desaparecidos, mas o risco de novas inundações e deslizamentos dificulta o trabalho das equipes de emergência e o acesso às áreas mais atingidas.

As autoridades nepalesas informaram que todos os membros das forças de segurança, equipes de resgate e civis envolvidos nas operações de resgate e socorro foram orientados a permanecer em estado de alerta máximo e a se deslocarem imediatamente para um local seguro, se necessário.

O porta-voz da polícia nepalesa, Abi Narayan Kafle, disse à Associated Press que a operação de resgate continua, mas que as autoridades permanecem em alerta máximo.

Onde fica o lago?

Imagens de satélite divulgadas pela emissora estatal chinesa CCTV parecem indicar que o lago recém-formado estava na mesma área onde ocorreu o desprendimento glacial na quarta-feira (26) que resultou na sequência de eventos que levaram a danos catastróficos rio abaixo.

A autoridade de gestão de desastres do Nepal afirmou que imagens de satélite e avaliações preliminares indicam que o rio foi bloqueado a montante, criando um lago crescente que pode romper e provocar uma inundação repentina.

A CCTV informou na manhã desta sexta que a barreira do lago estava a mais de 10 quilômetros do porto de Gyirong, a passagem de fronteira com o Nepal que foi inundada por lama e água da enchente.

A emissora informou que o lago estava a uma altitude de 2.950 metros, cerca de 1.000 metros acima do porto de Gyirong.

Como o lago se formou?

Cientistas climáticos que monitoram os acontecimentos na região do Himalaia disseram que o colapso glacial de quarta-feira resultou na formação de vários pequenos corpos d’água, enquanto detritos ainda estão espalhados pela região.

"Outro lago represado foi formado pela avalanche de gelo e rochas de quarta-feira e começou a transbordar", disse Qianggong Zhang, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas.

"O lago contém alguns milhões de metros cúbicos de água e está localizado em um trecho de vale com um declive limitado em relação às áreas mais baixas", disse Zhang, chefe de riscos climáticos e ambientais do grupo de pesquisa climática com sede em Katmandu. A quantidade de água equivale a cerca de 1.200 piscinas olímpicas.

Quais são as preocupações?

Com centenas de mortos e mais de 1.900 desaparecidos, e enquanto a região tenta se recuperar da catástrofe, a possibilidade de outro desastre soou o alarme.

"Ainda há muito derretimento glacial em curso devido às altas temperaturas, e a água está se acumulando em vários pontos, já que certamente haverá muitos detritos e rochas no curso do rio", disse Jakob Steiner, geocientista da Universidade de Graz, na Áustria, que reside em Dhaka, Bangladesh.

Tanto Zhang quanto Steiner disseram que os alertas devem ser levados a sério, pois muitos socorristas estão se colocando em grande risco para encontrar os desaparecidos, mas é improvável que uma enchente repentina tão devastadora quanto a de quarta-feira volte a acontecer.