Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 538

As autoridades chinesas relatam, por sua vez, cinco mortos na região autônoma do Tibete

Mais de1.400 pessoas estão desaparecidas após o desastre (PRABIN RANABHAT / AFP)

A grande avalanche de quarta-feira no norte do Nepal, na fronteira com a China, deixou pelo menos 538 mortos, anunciou nesta sexta-feira (28) a autoridade nepalesa de gestão de situações de emergência, ao divulgar uma atualização do balanço.

As autoridades chinesas relatam, por sua vez, cinco mortos na região autônoma do Tibete. O balanço provisório total do desastre é de 543 mortos e mais de 1.400 desaparecidos.

Nepal ordena que equipes de resgate procurem abrigo

As autoridades do Nepal ordenaram nesta sexta-feira (28) que as equipes de resgate que buscam sobreviventes das inundações mortais procurem áreas seguras, depois que um lago formado pelo recente deslizamento de detritos se rompeu no Tibete chinês, aumentando o risco de novas enxurradas.

As equipes de emergência recuperaram 474 corpos depois que, na quarta-feira, uma parede de água gelada e lama, similar a um tsunami, avançou sobre a região e sepultou casas, derrubou pontes e arrastou veículos, tanto no Nepal como na região autônoma chinesa do Tibete.

Mais de 1.400 pessoas estão desaparecidas, incluindo centenas de turistas que visitavam o Himalaia e dezenas de peregrinos hindus que seguiam para o sagrado monte tibetano Kailash.

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que a tragédia foi provocada pelo colapso parcial de uma geleira que desencadeou um enorme fluxo de água gelada e sedimentos.

A mudança climática está provocando o derretimento das massas de gelo em todo o mundo, o que eleva os riscos de inundações causadas pelo colapso das geleiras.

A torrencial massa de gelo e lama também formou enormes acúmulos de água. Um deles se rompeu nesta sexta-feira no Tibete, colocando em risco as equipes que trabalham na área.

A polícia nepalesa pediu a todos os socorristas que "se coloquem imediatamente em segurança".

A imprensa estatal chinesa afirmou que o risco de inundações associado a um lago estava "diminuindo gradualmente", depois que o nível da água baixou quase 10 metros desde quinta-feira. As tarefas de resgate "acontecem de forma ordenada", acrescentaram as agências de notícias.

Não está claro se o lago citado pela imprensa chinesa é o mesmo mencionado pelas autoridades nepalesas.

O presidente da China, Xi Jinping, comandou uma reunião de funcionários de alto escalão sobre as operações de resgate e ofereceu ajuda ao vizinho Nepal.

"Ainda existem muitos perigos ocultos relacionados às geleiras, aos lagos de gelo e aos desastres geológicos na área próxima, e os trabalhos de resgate enfrentam grandes dificuldades", afirmaram na reunião funcionários do Politburo do Partido Comunista Chinês, segundo a agência estatal Xinhua.

Com informações da AFP.