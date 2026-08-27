Governo brasileiro lamenta mortes em tragédia no Nepal

Nenhum brasileiro foi identificado entre as vítimas até o momento. Itamaraty ainda divulgou telefones de emergência para brasileiros no Nepal e Tebete

Vista aérea da área afetada por deslizamentos de terra perto do posto fronteiriço de Gyirong, no Tibete (Handout/Tibet Military Command /AFP)

O governo brasileiro lamentou na quarta-feira (26) as mortes causadas por deslizamentos de terra e inundações no Nepal e na região Administrativa Autônoma do Tibete, na China. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas.

“O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China”, disse o Itamaraty na nota. A tragédia resultou em ao menos359 pessoas mortas e milhares de desaparecidas.

O MRE informou ainda que a Embaixada do Brasil em Katmandu, capital do Nepal, e a Embaixada do Brasil em Pequim, capital da China, acompanham com atenção os desdobramentos da calamidade no país.

Telefones de emergência

O Itamaraty divulgou telefones de emergência para que os brasileiros que estejam nas regiões afetadas e necessitem de assistência consular. É possível ligar para as embaixadas brasileiras em Katmandu e Pequim ou para o plantão consular em Brasília.

“O plantão consular da Embaixada do Brasil em Katmandu (telefone +977 9801032381) poderá prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência no Nepal”, diz a nota.

Os brasileiros que estiverem na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, podem entrar em contato com o plantão consular da Embaixada do Brasil em Pequim (telefone +86 138 0121 0722). Já o contato do plantão consular geral, em Brasília, é +55 (61) 98260-0610.

Entenda a tragédia

Câmeras de segurança registraram o momento em que pessoas fugiam enquanto uma avalanche de lama e água arrastava prédios e pontes em um vale, no distrito de Rasuwa. O local fica no Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o condado de Gyirong, na região chinesa do Tibete. O porto de Gyirong também foi destruído pelo desastre.

A avalanche que atingiu o Tibete e o Nepal teria relação com o acúmulo de grandes volumes de gelo e rocha, em razão de chuvas que atingiram a região.