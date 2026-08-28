Nepal ordena que equipes de resgate procurem proteção diante de risco de novas inundações

As equipes de emergência recuperaram 474 corpos depois que uma parede de água gelada e lama avançou sobre a região e sepultou casas, derrubou pontes e arrastou veículos, tanto no Nepal como na região autônoma chinesa do Tibete

Equipes de resgate socorrendo uma mulher vítima das inundações que aconteceu entre o Nepal e Tibete (ARUN SANKAR / AFP)

As autoridades do Nepal ordenaram nesta sexta-feira (28) que as equipes de resgate que buscam sobreviventes das inundações mortais procurem áreas seguras, depois que um lago formado pelo recente deslizamento de detritos se rompeu no Tibete chinês, aumentando o risco de novas enxurradas.

As equipes de emergência recuperaram 474 corpos depois que, na quarta-feira, uma parede de água gelada e lama, similar a um tsunami, avançou sobre a região e sepultou casas, derrubou pontes e arrastou veículos, tanto no Nepal como na região autônoma chinesa do Tibete.

Mais de 1.400 pessoas estão desaparecidas, incluindo centenas de turistas que visitavam o Himalaia e dezenas de peregrinos hindus que seguiam para o sagrado monte tibetano Kailash.

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que a tragédia foi provocada pelo colapso parcial de uma geleira que desencadeou um enorme fluxo de água gelada e sedimentos.

A mudança climática está provocando o derretimento das massas de gelo em todo o mundo, o que eleva os riscos de inundações causadas pelo colapso das geleiras.

A torrencial massa de gelo e lama também formou enormes acúmulos de água. Um deles se rompeu nesta sexta-feira no Tibete, colocando em risco as equipes que trabalham na área.

A polícia nepalesa pediu a todos os socorristas que "se coloquem imediatamente em segurança".

A imprensa estatal chinesa afirmou que o risco de inundações associado a um lago estava "diminuindo gradualmente", depois que o nível da água baixou quase 10 metros desde quinta-feira. As tarefas de resgate "acontecem de forma ordenada", acrescentaram as agências de notícias.

Não está claro se o lago citado pela imprensa chinesa é o mesmo mencionado pelas autoridades nepalesas.

O presidente da China, Xi Jinping, comandou uma reunião de funcionários de alto escalão sobre as operações de resgate e ofereceu ajuda ao vizinho Nepal.

"Ainda existem muitos perigos ocultos relacionados às geleiras, aos lagos de gelo e aos desastres geológicos na área próxima, e os trabalhos de resgate enfrentam grandes dificuldades", afirmaram na reunião funcionários do Politburo do Partido Comunista Chinês, segundo a agência estatal Xinhua.

Operação de resgate em túnel



Os serviços de emergência continuam trabalhando para tentar localizar sobreviventes em áreas devastadas, onde começam a acabar alimentos e água potável.

O Exército nepalês localizou várias pessoas presas no túnel de um projeto hidrelétrico.

"Enviamos dois helicópteros, mas é um desafio porque é difícil, inclusive, localizar as entradas do túnel", declarou à AFP o porta-voz militar Raja Ram Basnet. Ele acrescentou que quase 350 trabalhadores e moradores da área próxima ao projeto foram colocados em segurança, mas que os esforços prosseguem para salvar mais de 100 pessoas que permanecem bloqueadas.

Trabalhadores resgatados no vale de Trishuli descreveram uma catástrofe que aconteceu com uma velocidade assustadora.

"Sobrevivi porque estava no túnel", contou Buddha Tamang, retirado de helicóptero na quinta-feira, depois de permanecer isolado por mais de 24 horas. "Os diretores que trabalhavam do outro lado foram arrastados pela correnteza", acrescentou.

"Só quero meu filho de volta"



Em um hospital improvisado no Nepal, os sobreviventes enfrentam uma espera agonizante por notícias dos parentes desaparecidos.

Kula Priya disse que perdeu tudo com a avalanche, incluindo o filho mais velho, com quem perdeu o contato. "Não me importo com riqueza. Só quero meu filho de volta. Se algum de vocês puder resgatar meu filho, por favor, faça isso por mim", disse.

A polícia nepalesa anunciou um balanço de 469 mortos.

Na Índia, as autoridades informaram que recuperaram sete corpos dos rios que nascem no Nepal e acreditam que são vítimas das inundações.

Outras 910 pessoas, incluindo 517 turistas estrangeiros, continuam desaparecidas no Nepal.

No Tibete, onde as únicas fontes de informação são as autoridades chinesas, as autoridades divulgaram nesta sexta-feira um balanço atualizado de cinco mortos e 558 desaparecidos.

Minha única esperança



Dezenas de devotos hindus de todo o mundo estão entre as centenas de desaparecidos na fronteira, já que muitos faziam uma peregrinação ao Monte Kailash, no lado chinês da fronteira.

Logadarrsiny Raman, malaio de 26 anos, disse que seus pais, sua tia e seu tio estavam em uma peregrinação, mas ela perdeu o contato com eles.

Raman afirmou que a agência de viagens informou que o último contato com o grupo de 17 malaios aconteceu quando o grupo seguia em direção à fronteira entre Nepal e China. Pouco depois, a avalanche atingiu a área onde a família estava.

"Estou muito preocupada", disse à AFP. "Minha única esperança é receber notícias deles e saber que estão em segurança".

Com informações da AFP.