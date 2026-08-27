Número de mortos em avalanche no Nepal sobe para 359

A imprensa estatal da China informou três mortes em seu território, o que eleva o total provisório a pelo menos 362 mortos e mais de 1.300 desaparecidos

Moradores observam prédios e ruas submersos pela lama após inundações repentinas e um desastre causado por deslizamento de terra no Nepal (PRAKASH MATHEMA / AFP)

A avalanche devastadora de quarta-feira no norte do Nepal, perto do Tibete chinês, matou pelo menos 359 pessoas, segundo um balanço atualizado pela polícia nepalesa.

A imprensa estatal da China informou três mortes em seu território, o que eleva o total provisório a pelo menos 362 mortos e mais de 1.300 desaparecidos.

A avalanche de água e lama, semelhante a um tsunami, foi provocada pelo colapso de uma geleira, que foi de tamanha violência que foi registrado como um "evento sísmico" de 5,2 graus de magnitude, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A enxurrada varreu, no Nepal, o vale do rio Trishuli, no distrito de Nuwakot, ao norte de Katmandu, e o vale do Bhote Koshi, ao leste da capital.

Povoados destruídos

As equipes de resgate avançavam com dificuldade nesta quinta-feira através da lama e dos escombros nas áreas afetadas em busca de sobreviventes, depois que a avalanche soterrou os andares inferiores de prédios de vários pavimentos.

Subash Khatani disse à AFP que estava procurando o irmão. "Ele está entre os desaparecidos do distrito de Rasuwa, por isso saímos para procurá-lo", declarou.

O diretor no Nepal da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), David Fisher, fez um alerta sobre a dimensão da catástrofe e afirmou que "povoados inteiros e áreas de mercado foram destruídos".

O governo dos Estados Unidos prometeu uma ajuda de 500.000 dólares (2,5 milhões de reais).

Especialistas advertiram que um bloqueio persistente em um rio na fronteira entre o Nepal e a China pode causar uma nova inundação.

"Como ainda há um bloqueio na parte alta do rio fronteiriço entre o Nepal e a China, as autoridades alertam que pode acontecer uma segunda inundação", explicou à AFP Qianggong Zhang, diretor de riscos climáticos e ambientais do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas (ICIMOD), com sede em Katmandu.

Vídeos divulgados pela polícia nepalesa registraram como a água da enchente subiu por um dos rios e destruiu casas inteiras pelo caminho, enquanto imagens da AFP mostram o andar superior de uma casa emergindo do solo lamacento.

O Exército nepalês realizou diversos sobrevoos na área e resgatou dezenas de pessoas, enquanto outras que viviam em áreas de risco perto do rio receberam ordens para deixar estes locais.

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que "a tarefa mais urgente é fazer todo o possível para buscar e resgatar as pessoas desaparecidas", segundo a imprensa estatal.

O Dalai-lama disse nesta quinta-feira que reza por todas as vítimas e pediu "medidas de ajuda adequadas". O líder espiritual do budismo é considerado por Pequim um rebelde e separatista, após fugir do Tibete para o exílio em 1959, depois que tropas chinesas reprimiram um levante na região.

As chuvas de monção, de junho a setembro, costumam provocar inundações e deslizamentos de terra mortais em todo o sul da Ásia. Segundo cientistas, as mudanças climáticas aumentam a intensidade e frequência desse tipo de fenômeno meteorológico extremo na região.