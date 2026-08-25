Juiz rejeita recurso com alegações de "erro judiciário" de Ghislaine Maxwell e seu pedido de libertação

Em dezembro, Maxwell entrou com um pedido de habeas corpus buscando anular sua condenação e se livrar de uma sentença de 20 anos de prisão

O juiz também rejeitou a alegação de Maxwell de que ela foi processada seletivamente e transformada em "bode expiatório" (Divulgação / U.S. JUSTICE DEPARTMENT)

O pedido de Ghislaine Maxwell para anular sua condenação por tráfico sexual e ser libertada da prisão foi rejeitado por um juiz federal nesta terça-feira (25) que afirmou que as alegações da ex-namorada e associada de longa data de Jeffrey Epstein de que novas evidências haviam surgido eram "demonstradamente sem mérito".

Em dezembro passado, Maxwell entrou com um pedido de habeas corpus buscando anular sua condenação e se livrar de uma sentença de 20 anos de prisão, alegando que informações que a inocentariam foram omitidas e que falsos testemunhos foram apresentados em seu julgamento, resultando em um "completo erro judiciário".

O juiz Paul A. Engelmayer rejeitou seus argumentos, afirmando em sua decisão por escrito que eles "todos ou quase todos são frívolos" e que ela não apresentou nada que pudesse alterar o resultado de seu julgamento.

"Quase todas as suas alegações são processualmente inadmissíveis; as esmagadoras provas testemunhais e documentais apresentadas no julgamento estabeleceram conclusivamente a sua culpa; e as alegações da sua petição são comprovadamente sem mérito e, em geral, baseadas em especulação, distorções e/ou falsidades flagrantes", escreveu Engelmayer.

Um pedido de comentário foi enviado pela Associated Press aos advogados que representaram Maxwell no passado.

Os pedidos de habeas corpus são frequentemente apresentados como último recurso e para proteger contra a prisão ilegal após o esgotamento dos recursos, como aconteceu após a condenação e sentença de Maxwell.

Epstein, um financista milionário, foi preso em julho de 2019 sob acusações de tráfico sexual. Com a prisão preventiva decretada até o julgamento, ele foi encontrado morto em sua cela em uma prisão federal de Nova York em agosto de 2019, e sua morte foi considerada suicídio.

Maxwell, uma socialite britânica, foi presa um ano depois e condenada por tráfico sexual em dezembro de 2021. Ela foi transferida de uma prisão na Flórida para um presídio no Texas no ano passado, pouco depois de ser entrevistada por Todd Blanche, então segundo em comando do Departamento de Justiça, ex-advogado de defesa criminal do presidente Donald Trump e atual procurador-geral dos EUA.

O juiz observou que muitas das alegações de Maxwell sobre "novas provas" derivam de documentos divulgados ao abrigo da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein .

Como resultado dessa lei, o Departamento de Justiça divulgou, nos últimos oito meses, 18 categorias de materiais investigativos coletados na investigação massiva sobre tráfico sexual, incluindo mandados de busca, registros financeiros, anotações de entrevistas com vítimas e dados de dispositivos eletrônicos.

Engelmayer afirmou que esse material é "em grande parte irrelevante para as acusações contra Maxwell e não corrobora suas alegações de erro".

"Pelo contrário, na medida em que seja relevante, longe de a eximir de culpa, incrimina-a ou reforça a correção das decisões judiciais que Maxwell contesta", escreveu ele.

O juiz também rejeitou a alegação de Maxwell de que ela foi processada seletivamente e transformada em "bode expiatório" quando o Departamento de Justiça não indiciou quatro cúmplices mencionados em um documento do governo, nem 25 homens que fizeram acordos com as vítimas.

Engelmayer disse que ela poderia ter apresentado essa alegação em recurso após o julgamento, mas ele a considerou, mesmo assim, infundada.

Entre os documentos do Departamento de Justiça divulgados recentemente, "ela não cita nenhum que revele a existência de um cúmplice não acusado, muito menos um tão fundamental quanto ela para facilitar os crimes horríveis de Epstein", disse o juiz.

