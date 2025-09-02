Comitê da Câmara dos Representantes dos EUA publica documentos do caso Epstein

O comitê carregou em seu site mais de 33 mil páginas de documentos relacionados a Epstein

Esta imagem de prova de julgamento, sem data, obtida em 8 de dezembro de 2021, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, mostra a socialite britânica Ghislaine Maxwell e o financista americano Jeffrey Epstein. (FOLHETO / Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York / AFP)

Um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos publicou documentos relacionados à investigação sobre o conhecido criminoso sexual Jeffrey Epstein nesta terça-feira (2).

O Comitê de Supervisão e Reforma Governamental carregou em seu site mais de 33 mil páginas de documentos relacionados a Epstein, após recebê-los do Departamento de Justiça.

"Estamos no processo de carregar esses documentos para alcançar total transparência, de modo que todos nos Estados Unidos possam vê-los", disse o presidente do comitê, James Comer.

"Queremos torná-los públicos o mais rápido possível", acrescentou.

O conteúdo do pacote publicado nesta terça-feira ainda é desconhecido.

Milhares de páginas relacionadas à investigação já estão públicas. No mês passado, o comitê recebeu um primeiro lote de documentos após uma intimação ao Departamento de Justiça para apresentá-los.

O comitê disse que espera receber mais documentos desse tipo, nos quais a identidade das vítimas é protegida e qualquer material relacionado ao abuso sexual infantil é removido.

Epstein, um rico financista com conexões de alto perfil, morreu em uma cela de uma prisão em Nova York em 2019 enquanto aguardava julgamento acusado de tráfico sexual de meninas menores de idade recrutadas para fornecer massagens sexuais.

A morte de Epstein alimentou inúmeras teorias conspiratórias, segundo as quais ele foi assassinado para evitar revelações embaraçosas sobre figuras de alto perfil.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, o nome do presidente Donald Trump figurava entre as centenas de documentos encontrados durante uma revisão do Departamento de Justiça dos arquivos de Epstein, embora não tenham sido descobertas provas de irregularidades.

Partidários de Trump têm acompanhado o caso por anos e alegam que elites do "Estado Profundo" protegeram conhecidos de Epstein no Partido Democrata e em Hollywood.

Em julho, o FBI e o Departamento de Justiça declararam que Epstein cometeu suicídio, não chantageou nenhuma figura proeminente e não mantinha uma "lista de clientes".

O Departamento de Justiça também publicou no mês passado a transcrição de uma entrevista com Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, na qual ela afirma que Trump tinha uma relação amistosa com Epstein, mas que "o presidente nunca foi inadequado com ninguém".

Maxwell, que cumpre uma condenação de 20 anos de prisão por recrutar menores de idade para Epstein, foi entrevistada pelo procurador-geral adjunto Todd Blanche, ex-advogado pessoal de Trump.

Após a entrevista com Blanche, a mulher de 63 anos, única condenada por vínculos com as atividades de Epstein, foi transferida de uma prisão na Flórida para um centro de mínima segurança no Texas.