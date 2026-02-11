Arquivos do caso Epstein revelam que Trump disse que todos sabiam da conduta do abusador sexual

Reiter relatou ainda que Trump contou durante a ligação que tinha expulsado Epstein do clube Mar-a-Lago, do qual é proprietário

Após a divulgação da nova leva dos arquivos do caso Jeffrey Epstein, mais um episódio sobre o criminoso que comandava uma rede tráfico sexual e pedofilia foi revelado. Segundo um dos documentos publicados, consta a afirmação de um ex-chefe de polícia de Palm Beach, na Flórida, Michael Reiter, que garante ter recebido, em 2006, uma ligação de Donald Trump, na qual o atual presidente dos Estados Unidos teria dito que "todos sabiam" dos comportamentos de Epstein.



"Graças a Deus que estão prendendo Epstein, todo o mundo sabia que ele estava fazendo isso", disse Trump, acrescentando que esteve próximo de Epstein quando ele se encontrava com adolescentes e que “saiu de lá o mais rápido possível”, de acordo com o registro do documento. O texto é uma transcrição de entrevista realizada pelo FBI, polícia federal norte-americana, em 2019 com Michael Reiter, que confirmou também ao jornal Miami Herald ter recebido o telefonema de Trump.

Reiter relatou ainda que Trump contou durante a ligação que tinha expulsado Epstein do clube Mar-a-Lago, do qual é proprietário. “As pessoas em Nova Iorque sabiam que ele era repugnante”, teria afirmado Trump, que também citou a ex-socialite britânica Ghislaine Maxwell como ‘agente’ de Epstein, descrevendo-a como alguém “má” e aconselhando as autoridades a se concentrarem nela. Maxwell foi condenada em 2021 por aliciar menores para o ex-magnata e cumpre uma pena de 20 anos.

Segundo o ex-chefe de polícia, a chamada telefônica de Trump aconteceu após o departamento de policia local ter dado inicio a uma investigação sobre Epstein por denúncias de exploração sexual de menores e que o atual presidente foi uma das primeiras pessoas a ligar quando tomou conhecimento da apuração em curso.

Em 2006, a polícia de Palm Beach investigava Epstein, no entanto o processo acabou sendo transferido para procuradores federais, que, em 2008, fecharam um acordo considerado polêmico com o empresário, incluindo um termo de não acusação que o protegeu de acusações mais graves.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, ao ser questionada ontem (10) pelos jornalistas sobre a suposta chamada respondeu que não sabia. "O que o presidente Trump sempre disse é que expulsou Jeffrey Epstein de seu clube em Mar-a-Lago porque ele era um sujeito problemático. Se essa ligação aconteceu, ela apenas corrobora exatamente o que o presidente Trump disse desde o início", apontou.

Mas, um representante do Departamento de Justiça dos Estados Unidos declarou ao canal britânico BBC que não tem conhecimento de nenhuma evidência que confirme que o presidente tenha contatado as autoridades há 20 anos.

Por outro lado, o presidente dos EUA já negou várias vezes qualquer envolvimento ou participação nos crimes de Epstein e sustenta que desconhecia as suas atividades. Em 2019, após a detenção de Epstein por tráfico sexual, Trump foi questionado por jornalistas sobre se tinha alguma suspeita em relação ao empresário. “Não, eu não tinha ideia. Eu não falo com ele há muitos anos”, respondeu na ocasião.

Epstein e Trump mantiveram uma relação social estreita nos anos 1990 e aparecem juntos em diversas fotografias da época, porém o presidente assegura que cortou relações por volta de 2004, anos antes da sua primeira detenção.

Trump alega que o afastamento ocorreu apos Epstein tentar recrutar funcionários do clube Mar-a-Lago. “Quando soube, disse-lhe: Não queremos que leve o nosso pessoal. Ele aceitou, mas tentou de novo, e eu disse fora daqui’, explicou no ano passado.

Ainda assim, o documento voltou a levantar dúvidas sobre o que Trump realmente sabia sobre Epstein. Com base nos recentes documentos publicados, Donald Trump é mencionado centenas de vezes, inclusive em denúncias anônimas e relatos de supostas testemunhas que o acusam de abuso sexual de menores. Um dos textos sugere que uma adolescente de 13 ou 14 anos teria sido forçada a praticar sexo oral em Trump décadas atrás, em Nova Jersey. Além disso, há relatos de que Epstein teria levado uma adolescente a Mar-a-Lago de Trump e a apresentado ao empresário. Em arquivos de 2020 também indicam que Trump voou no avião de Epstein inúmeras vezes nos anos 90, o que contrasta com suas declarações anteriores de que nunca esteve na aeronave.

Entretanto, os documentos contêm denúncias feitas ao FBI, muitas das quais são descritas como não corroboradas ou baseadas em relatos de terceiros (anônimos), não constituindo, por si só, prova de condenação.