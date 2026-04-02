Trump demite procuradora-geral Pam Bondi após críticas por condução do caso Epstein

Pam Bondi e Donald Trump (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu, nesta quinta-feira (2), a procuradora-geral Pam Bondi, uma aliada fiel, após uma gestão controversa de temas como os arquivos do criminoso sexual Jeffrey Epstein e investigações políticas.

O vice-procurador-geral Todd Blanche, ex-advogado pessoal de Trump, assumirá o cargo de procurador-geral interino, anunciou o mandatário em sua plataforma, Truth Social.

"Pam Bondi é uma grande patriota americana e uma amiga leal", afirmou o presidente republicano.

"Pam fez um trabalho tremendo ao supervisionar uma ofensiva maciça contra o crime em todo o nosso país, com os homicídios caindo ao seu nível mais baixo desde 1900. Gostamos muito de Pam, que agora passará a um novo trabalho, muito necessário e importante, no setor privado", acrescentou.

Trump havia manifestado meses antes sua frustração com o que considerava um compromisso insuficiente de Bondi em levar a julgamento vários inimigos políticos da época em que ele quase foi para a prisão por diversos casos, após seu primeiro mandato presidencial.

A procuradora-geral também sofreu críticas, tanto de apoiadores do mandatário quanto da oposição democrata, pela forma como conduziu o caso Epstein.