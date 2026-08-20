Novo porta-aviões dos EUA chega ao Oriente Médio

Tratamento a marinheiros provou críticas aos EUA; escassez de alimentos e tentativas de suicídio a bordo são citadas

Porta-aviões da Marinha dos EUA no Mar da Arábia, no Oriente Médio (Jason Waite/Navy Office of Information/AFP)

O Exército americano anunciou, nesta quinta-feira (20), a chegada de um novo porta-aviões ao Oriente Médio em substituição ao "USS Abraham Lincoln", cuja permanência por vários meses no mar despertou preocupações sobre sua tripulação.

O "USS George Washington" está operando "no Oriente Médio como parte do deslocamento previsto, após ter chegado ontem (quarta-feira) à área de operações do Centcom", informou o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio no X.

O tratamento aos marinheiros há mais de oito meses no "USS Abraham Lincoln" provocaram críticas nos Estados Unidos.

Há vários dias, parlamentares e parentes vêm alertando as autoridades militares para a situação, em particular a escassez de alimentos.

Algumas famílias relataram graves problemas de saúde mental e tentativas de suicídio a bordo.

O presidente Donald Trump minimizou essas preocupações na semana passada, mas confirmou a substituição pelo "USS George Washington". O secretário de Defesa, Pete Hegseth, considerou que a situação havia sido "distorcida".

O "USS Abraham Lincoln" partiu de San Diego, Califórnia, em 21 de novembro de 2025 para uma missão no Mar da China Meridional e foi redirecionado para o Oriente Médio antes de Estados Unidos e Israel iniciarem, em 28 de fevereiro, a guerra contra o Irã.