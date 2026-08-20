EUA exige que aliados e China apoiem sua guerra econômica contra o Irã

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (JIM WATSON / AFP)

Os Estados Unidos exigiram, nesta quinta-feira (20), tanto de seus aliados quanto da China que se juntem à nova campanha do presidente Donald Trump para isolar a economia iraniana e provocar "o colapso" do governo de Teerã.

As declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent, ressaltaram como Trump está passando de exercer pressão militar para exercer pressão econômica sobre Teerã, enquanto sua impopular guerra se aproxima dos seis meses.

"Vai funcionar no Irã e vai fazer o regime entrar em colapso", disse Bessent ao canal CNBC. "Será a maior operação de isolamento econômico coordenado da história mundial", acrescentou.

Questionado sobre seus aliados, Bessent lançou um alerta: "(Estão) conosco ou contra nós".

Perguntado se os Estados Unidos pressionariam a China, afirmou que "é melhor ter muitas conversas em privado", mas incentivou Pequim a "se juntar ao plano".

Esse plano contra o Irã significa que é menos provável que os Estados Unidos voltem a realizar operações militares de grande escala contra o país, explicou Bessent.

"Se estamos aplicando a máxima pressão econômica, isso significa que provavelmente não haverá uma retomada da guerra em grande escala, mas enfatizo que isso é por enquanto", declarou.

Trump anunciou na quarta-feira (19), em uma extensa mensagem publicada em sua rede Truth Social, que a "operação econômica" contra o Irã seria "avassaladora" e que "qualquer país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais ofereçam qualquer tipo de salvação ao Irã enfrentará, por sua vez, tremendas consequências econômicas".

"Terrorismo econômico"

O Irã, por sua vez, acusou os Estados Unidos de "terrorismo econômico" e de "crimes contra a humanidade".

"Sem dúvida, as sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Irã, que atacam os direitos humanos fundamentais de cada cidadão iraniano, constituem um caso de 'terrorismo econômico' e de 'crimes contra a humanidade'", declarou o Ministério das Relações Exteriores do Irã em um comunicado divulgado pela imprensa estatal, no qual afirmou que os responsáveis por essa política "merecem ser julgados e punidos por cometer crimes tão atrozes".

À medida que o conflito no Oriente Médio estagna, Trump pretende desencadear essa "guerra econômica" sem precedentes para encurralar Teerã, que se mantém firme e zomba de uma "política fracassada".

Já na quarta-feira, o chanceler da República Islâmica, Abbas Araghchi, afirmou que o plano do presidente americano tem como objetivo "desviar a atenção da própria crise dos Estados Unidos".

Durante esse conflito, desencadeado pelos ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos em 28 de fevereiro, Trump multiplicou as declarações incendiárias e as mudanças de posição.

No entanto, entre a impopularidade da guerra no cenário político americano e os estoques reduzidos de munição, o imprevisível magnata republicano parece ter optado recentemente por uma postura mais cautelosa.

De fato, as hostilidades diminuíram no âmbito militar, apesar de a guerra ter sido retomada no mês passado e de um protocolo de acordo assinado em junho ter ido pelos ares.

Trump disse no início desta semana que as conversas com o Irã estavam suspensas por enquanto.

Teerã mantém o estratégico Estreito de Ormuz praticamente fechado, enquanto Washington persiste com um bloqueio naval ao Irã.

Trump tem insistido que não se pode permitir que o Irã desenvolva uma arma nuclear como parte de qualquer acordo. No entanto, quase meio ano de guerra não conseguiu obrigar Teerã a renunciar ao seu urânio enriquecido nem a abandonar seus planos declarados de energia nuclear.

"Economia da resistência"

A economia do Irã, enfraquecida por décadas de sanções internacionais, está sendo submetida a uma dura prova com a guerra.

Em 22 de julho, a inflação havia alcançado 66% nos 12 meses anteriores, ante 46% em fevereiro, e a moeda continuava em queda livre: na quarta-feira, um dólar era trocado por 1,88 milhão de riais, ante 1,65 milhão imediatamente antes do conflito.

Em uma mensagem publicada em maio, o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, havia instado as empresas a evitar demissões e os legisladores a adotar medidas destinadas a apoiar a "economia da resistência".

Essa expressão, utilizada pela primeira vez em 2010 por seu pai e antecessor, o líder supremo Ali Khamenei, que morreu em um bombardeio no primeiro dia da guerra, refere-se à redução da dependência do mundo exterior.