Exército americano anuncia nova onda de ataques contra o Irã

Ataques contra o Irã (Comando Central Militar dos EUA via AFPTV/AFP)

O Exército americano afirmou nesta segunda-feira (13) que lançou uma nova onda de ataques contra o Irã, marcando a terceira noite consecutiva de bombardeios.

"Esses ataques continuarão impondo um alto custo às forças iranianas e reduzindo sua capacidade de atacar civis inocentes e o transporte marítimo comercial no Estreito de Ormuz", informou o Comando Central americano em um comunicado publicado nas redes sociais, acrescentando que os bombardeios começaram às 16h45 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos (17h45 de Brasília).