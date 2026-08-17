Israel e Conselho de Paz chegam a acordo e criam grupos para "acelerar desmilitarização" de Gaza, afirma Netanyahu

Premiê disse nas redes sociais que dois grupos serão formados para atuar sobre o desarmamento, saneamento, água e outras questões de Saúde Pública e de Gaza

Declarações vêm após a rejeição do "roteiro" para a segunda fase do plano elaborado por Donald Trump (AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou, nesta segunda-feira (17), a criação de dois grupos de trabalho no âmbito do Conselho de Paz, um deles com o objetivo de acelerar a "desmilitarização" da Faixa de Gaza.

"Ficou acordado criar dois grupos de trabalho: um sobre o desarmamento e a desmilitarização de Gaza", afirmou ele em um comunicado divulgado nas redes sociais, onde ressaltou que "tanto Israel quanto a Junta de Paz estão determinados a que isso seja realizado com rapidez e concluído antes do início de qualquer processo de reconstrução" no enclave palestino.

O segundo grupo de trabalho abordará "o saneamento, a água potável e outras questões de saúde pública para a população de Gaza, que também afetam a população de Israel", indicou Netanyahu, após "conversas profundas e construtivas" com o Conselho de Paz liderado pelo diplomata búlgaro Nikolai Mladenov, que até o momento não se pronunciou sobre esse anúncio

Suas declarações vêm após a rejeição do "roteiro" para a segunda fase do plano elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê o desarmamento do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e outras milícias palestinas, bem como a retirada do Exército israelense da Faixa de Gaza.