Venezuela e Israel concordam em restabelecer relações consulares após 17 anos de ruptura diplomática

Ministro de Relações Exteriores israelense criar um canal de coordenação oficial entre Israel e a Venezuela, que não mantêm relações diplomáticas entre si

Embaixador da Venezuela fala no Conselho de Segurança da ONU (ANGELA WEISS / AFP)

Os governos da Venezuela e de Israel anunciaram que irão implementar um mecanismo para restabelecer as relações consulares após a visita de uma delegação israelense ao território venezuelano por ocasião do duplo terremoto registrado no final de junho, pondo assim fim à ruptura das relações diplomáticas que perdurava desde 2009.

"Os dois países concordam em estabelecer um mecanismo de coordenação que permita a prestação de serviços consulares aos respectivos cidadãos residentes no outro país, conforme necessário", informou o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela em um comunicado.

Além disso, destacou que "ambos os governos reconhecem a importância do vínculo" entre Israel e "a comunidade judaica residente na Venezuela", o que "constitui uma importante ponte de amizade histórica entre os dois países".

As partes também concordaram em "permitir a continuidade da cooperação técnica bilateral decorrente dos esforços de emergência e recuperação após o duplo terremoto" de magnitude 7,2 e 7,5 registrado no último dia 24 de junho no norte do país, que deixou 6.301 mortos.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, comemorou nas redes sociais que essa medida permite "criar um canal de coordenação oficial entre Israel e a Venezuela, que não mantêm relações diplomáticas entre si desde 2009".

"Como se lembram, uma missão de ajuda partiu para a Venezuela após os terremotos ocorridos no país em 24 de junho. A missão foi liderada pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Comando de Retaguarda, e prestou assistência profissional aos esforços de emergência e reabilitação no país", lembrou ele.