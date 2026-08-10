Israel cria zona militar fechada na Cisjordânia para barrar colonos

Ordem não se aplica a moradores palestinos nem a jornalistas, que, segundo o Exército, poderão entrar, a menos que soldados considerem que sua presença represente uma ameaça

Taybeh fica na chamada "Área B", ondeoradores reclamam que Exército e polícia demoram a responder a ataques de colonos extremistas ( AFP)

O Exército de Israel informou nesta segunda-feira (10) que declarou como zona militar fechada a cidade de Taybeh, de maioria cristã, na Cisjordânia ocupada, com o objetivo de impedir a entrada de colonos israelenses e de outros não residentes.

A medida busca manter israelenses fora de Taybeh, cercada por assentamentos a leste e a oeste e alvo, segundo moradores, de incêndios criminosos, vandalismo e invasões de colonos em propriedades privadas e áreas da cidade. A ordem não se aplica a moradores palestinos nem a jornalistas, que, segundo o Exército, poderão entrar, a menos que soldados considerem que sua presença represente uma ameaça. A força militar afirmou que suas tropas deterão suspeitos e dispersarão aglomerações para manter a ordem.

A decisão ocorre após meses em que Exército e polícia têm enfrentado dificuldades para manter a segurança em toda a Cisjordânia. Segundo o Ministério da Saúde palestino, sediado em Ramallah, ao menos 87 palestinos foram mortos por colonos israelenses ou soldados em 2026.

Partes de Taybeh ficam na chamada "Área B", onde Israel mantém controle de segurança, mas moradores reclamam que Exército e polícia demoram a responder a ataques de colonos extremistas.