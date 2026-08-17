Israel: ministro defende matar 'de 30 a 40' pessoas em Gaza todas as noites

Ministro israelense extremista Itamar Ben-Gvir (Menahem KAHANA / AFP)

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, defendeu neste domingo (16) a execução diária de dezenas de palestinos na Faixa de Gaza. "Acho que deveriam ser realizadas execuções seletivas em Gaza, eliminando de 30 a 40 pessoas todas as noites. Não apenas aquelas que representam uma ameaça imediata. Há pessoas lá que não são dignas de viver. Elas não deveriam viver. Elas nem sequer são gente", disse Ben-Gvir, no podcast de Rom Braslavski, um ex-refém do Hamas em Gaza.

No passado, declarações semelhantes de Ben-Gvir e de outras autoridades israelenses foram amplamente condenadas. Muitas delas foram apresentadas à Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas (ONU) como evidência de intenção genocida. Fonte: Associated Press.

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