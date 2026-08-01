Israel ataca Gaza após o Hamas anunciar que irá se desarmar

Israel não comentou oficialmente o acordo do Hamas, que faz parte de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos anunciado em outubro passado

Palestinos examinam e removem os escombros de um prédio danificado em um ataque israelense ao campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, Palestina, em 1º de agosto de 2026 (HASSAN JEDI/ANADOLU/ANADOLU VIA AFP)

Ataques israelenses intensos na noite desta sexta, 31 e neste sábado, 1º, mataram pelo menos quatro pessoas no centro e no norte de Gaza e deixaram dezenas de outras feridas, segundo autoridades de saúde locais. Os ataques ocorreram depois que o Hamas confirmou ontem que irá se desarmar - um possível avanço para encerrar a guerra em Gaza, embora ainda persistam grandes obstáculos.

Israel não comentou oficialmente o acordo do Hamas, que faz parte de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos anunciado em outubro passado. O acordo previa que o Hamas se desarmasse e transferisse o poder para uma administração palestina independente. Israel deveria retirar-se e uma Força Internacional de Estabilização seria mobilizada.

Em uma publicação na rede social X na sexta-feira, o parlamentar israelense de extrema-direita Itamar Ben-Gvir classificou o acordo como "inaceitável" e afirmou que as mortes em Gaza devem continuar. "Israel precisa vencer", disse ele.

Os ataques realizados durante a noite em Gaza ocorreram após ordens de evacuação emitidas pelas forças militares de Israel. Um oficial militar israelense afirmou, sob condição de anonimato que a operação tinha como alvo o Hamas.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado