Irã rebate comentário de Trump sobre anexar Ormuz aos EUA e nega existência de cessar-fogo

Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã ironizou que Ormuz não pode ser tomado com um tuíte

Porta-aviões da Marinha dos EUA no Mar da Arábia, no Oriente Médio (Jason Waite/Navy Office of Information/AFP)

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, rebateu declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, e disse que o Estreito de Ormuz "sempre será iraniano", em publicação no X, antigo Twitter. Em evento na tarde desta sexta-feira (14) o republicano afirmou que tornaria a via marítima um "território americano", após o fim da guerra no Oriente Médio.

"O Estreito de Ormuz não pode ser tomado nem com um tuíte, nem com um porta-aviões, nem com a emissão de um decreto e nem com um discurso de campanha eleitoral. O Irã não teme ameaças e não se intimida com demonstrações de força", escreveu Gharibabadi.

O vice-ministro iraniano acrescentou que o controle da rota marítima segue sob Teerã e sua abertura depende do que for decidido pelos iranianos. "Os EUA deviam aceitar de uma vez por todas a realidade: até agora, vocês sofreram derrotas estratégicas e pesadas", disse. "Enquanto não aceitarem isso e abandonarem ilusões, o Irã continuará a impor o cerco em Ormuz".

Em paralelo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país ainda não tomou uma decisão sobre se retomará as negociações com os Estados Unidos, segundo a ISNA. Ele esclareceu que "nunca houve nada como um cessar-fogo de 60 dias que precise ser renovado". No entendimento do Irã, o memorando de Islamabad era um passo rumo ao acordo para encerrar a guerra, e não um cessar-fogo temporário.

"Os EUA violaram este memorando e os confrontos recomeçaram. Portanto, não há cessar-fogo a ser prolongado", pontuou ele, de acordo com a agência de notícias iraniana.

Araghchi ponderou que os iranianos ainda trocam mensagens com mediadores do Catar e do Paquistão para tentar encontrar um "novo caminho" de negociações com o EUA, mas que, "de forma alguma", isso significa negociação, conforme a ISNA.

Mais cedo, uma autoridade revelou ao Politico que Washington considera a situação entre ambos os países como "estagnada" e espera que Teerã "venha à mesa e concorde com um acordo". "Até o momento, eles não fizeram isso", revelou. Segundo a fonte, o cessar-fogo de aproximadamente um mês vai expirar na segunda-feira, se não for renovado.