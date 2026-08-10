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Trump: Irã está quebrado, sem dinheiro, não consegue pagar seus soldados e tem inflação

Presidente dos EUA fez declaração durante assinatura para mudanças no cronograma de vacinação

Estadão Conteúdo

Publicado: 10/08/2026 às 18:43

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Donald Trump, presidente dos EUA/Aaron Schwartz/AFP

Donald Trump, presidente dos EUA (Aaron Schwartz/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã está quebrado e sem dinheiro, além de a população estar enfrentando uma inflação elevada.

"O Irã não consegue pagar seus soldados", disse Trump, em evento de assinatura sobre mudanças no cronograma de vacinação realizado na Casa Branca nesta segunda-feira (10).

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EUA , Irã , Trump
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