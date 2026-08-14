Trump diz que vai declarar "em breve" Estreito de Ormuz como "território dos Estados Unidos"

Presidente dos EUA afirmou que Irã está sendo derrotado de forma contudente

Porta-aviões da Marinha dos EUA no Mar da Arábia, no Oriente Médio (Brian Wilbur/Navy Office of Information/AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (14), que "em breve" vai declarar o Estreito de Ormuz como parte dos Estados Unidos e afirmou que o Irã está sendo derrotado de forma contundente.

"Muito em breve vou declarar o Estreito de Ormuz como território dos Estados Unidos. É verdade", declarou Trump, com um sorriso discreto, durante um comício político em uma academia de polícia no estado de Nova York.

O presidente afirmou que isso ocorrerá "depois que terminemos de derrotar o Irã, que está sendo derrotado muito seriamente".

Os Estados Unidos lançaram, juntamente com Israel, uma guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, com os objetivos declarados de pôr fim ao controverso programa nuclear da república islâmica e desencadear um levante popular.

No entanto, o Irã contra-atacou, estabelecendo um controle de fato sobre grande parte do Estreito de Ormuz, passagem crucial para o transporte de energia e outros produtos básicos do comércio mundial.

Os Estados Unidos, por sua vez, impõem um bloqueio aos portos iranianos em uma tentativa de paralisar a economia do país.

"Temos o bloqueio. Nenhuma embarcação passa a menos que nós queiramos", disse Trump à multidão de apoiadores e policiais que o aclamava.