Irã afirma que controla o Estreito de Ormuz e contradiz Trump

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

Um comandante de alto escalão iraniano afirmou nesta quinta-feira (13) que o Estreito de Ormuz está sob controle da República Islâmica, o que contradiz a declaração de quarta-feira do presidente americano Donald Trump, que reivindicou o domínio da importante rota marítima.

"Hoje, o Estreito de Ormuz está sob gestão e controle da República Islâmica, e nosso país segue em seu caminho com total segurança", afirmou Hossein Taeb, comandante da força paramilitar Basij, em declarações exibidas pela televisão estatal.

Trump afirmou na véspera que as forças americanas mantêm o controle da via marítima crucial para o trânsito de petróleo, gás e outras mercadorias pelo Oriente Médio.

"Os Estados Unidos têm controle total sobre o Estreito de Ormuz. ACHO QUE VAMOS MANTÊ-LO!", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social. "Nosso bloqueio naval está sendo chamado por todos de 'UM MURO DE AÇO', e não há nada que o Irã possa fazer a respeito", acrescentou.

Na terça-feira, Trump declarou à imprensa que seu país tem "o controle total do Estreito de Ormuz neste momento. Eles não têm o controle. Nós temos o controle total. É nosso".

O Irã impôs um bloqueio de fato sobre o estreito após a guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os bombardeios americanos e israelenses contra o país.

O bloqueio abalou a economia mundial e provocou fortes oscilações nos preços do petróleo.