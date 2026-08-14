Netanyahu chama Reino Unido de "república islâmica da Grã-Bretanha"

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discursa durante o debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 26 de setembro de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) ( AFP)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou o Reino Unido de "república islâmica", ao criticar a posição do país em relação a Israel. A declaração vai ao encontro de outras feitas por políticos e comentaristas de extrema direita, segundo os quais algumas partes do Reino Unido passaram a ser regidas pela lei islâmica devido à imigração, o que lhes rendeu acusações de islamofobia.

O premier conservador de Israel mencionou em um podcast da rádio do Exército como o neto de Winston Churchill apoiou publicamente Israel durante a guerra árabe-israelense de 1967. "Certa vez alguém disse que a primeira república islâmica com armas nucleares seria a república islâmica da Grã-Bretanha", comentou, com um sorriso. "Estamos garantindo que não haja outra aqui no Irã."

O Reino Unido foi um dos países europeus que reconheceram o Estado palestino no ano passado, o que aborreceu o governo israelense. O novo premier britânico, Andy Burnham, afirmou que seu antecessor Keir Starmer não fez pressão suficiente sobre Israel para deter sua ofensiva na Faixa de Gaza.

O Reino Unido também se distanciou da guerra de Estados Unidos e Israel lançada em fevereiro contra o Irã.