Catar, Egito e Turquia condenam Israel por "violações contínuas" em Gaza

Novos bombardeios teriam matado cerca de 20 pessoas em território palestino

Criança palestina em meio aos escombros de prédios destruídos da Faixa de Gaza (Omar Al-Qattaa/AFP)

Catar, Egito e Turquia, mediadores da trégua na Faixa de Gaza, criticaram nesta segunda-feira (3) Israel depois que novos bombardeios nesse território palestino teriam matado cerca de 20 pessoas.

Em uma declaração conjunta, o trio condenou “as violações contínuas” de Israel em Gaza, “em particular o ataque a centros e infraestruturas de saúde, e as vítimas entre a população civil, incluindo mulheres e crianças”. Essa situação representa “uma violação flagrante do direito internacional e do direito internacional humanitário”, acrescentou o texto.