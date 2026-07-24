Gabinete de Netanyahu afirma que premiê se reunirá na terça-feira com Trump, na Casa Branca
Encontro acontece em meio a divergências entre os dois países sobre os rumos dos conflitos no Irã
Publicado: 24/07/2026 às 12:53
O presidente dos EUA, Donald Trump (E), de mãos dadas, conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no parlamento israelense, o Knesset, em Jerusalém, em 13 de outubro de 2025. ((Foto de SAUL LOEB / POOL / AFP))
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca na terça-feira (28), anunciou o gabinete do líder israelense. A visita de Netanyahu ocorre em meio a tensões entre os dois líderes sobre a condução da guerra com o Irã.
"Como parte da visita, o primeiro-ministro se reunirá com o presidente Trump na Casa Branca nesta terça-feira e comparecerá ao funeral do senador Lindsey Graham, um amigo de Israel", disse o gabinete de Netanyahu, acrescentando que ele partirá para Washington na segunda-feira.
Desde que Trump retornou ao poder em 2025, os dois líderes se encontraram seis vezes, mantendo uma relação próxima. Netanyahu chegou a chamar o magnata republicano de "o melhor amigo" que Israel já teve na Casa Branca.
No entanto, a aliança entre eles mostrou sinais de divergência nos últimos meses, particularmente depois que Trump lançou uma série de insultos contra seu aliado no início deste ano, em meio a negociações tensas sobre o acordo com o Irã.