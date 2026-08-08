Incêndio florestal atinge cerca de 4.000 hectares no sudoeste da Espanha

O fogo, declarado perto da localidade de Niebla, foi impulsionado pelos ventos fortes, de entre 40 e 50 hm/h

Incêndio começou em 16 de julho em uma área montanhosa arborizada, próxima ao povoado de La Mierla, no Norte de Madri (Handout/Infocam/AFP)

Um incêndio na província de Huelva, na Andaluzia (sudoeste da Espanha), avançava neste sábado (8) após ter atingido cerca de 4.000 hectares, impulsionado por ventos que dificultam as operações de combate às chamas, informaram as autoridades locais.

"A expansão do incêndio já ultrapassa os 4.000 hectares neste momento", dos quais nem todos estão queimados, afirmou aos jornalistas o responsável pelos serviços de emergências da Andaluzia, Antonio Sanz.

O fogo, declarado perto da localidade de Niebla, a cerca de 70 quilômetros da fronteira sul com Portugal, foi impulsionado pelos ventos fortes, de entre 40 e 50 hm/h, que atingiram a região na tarde de sexta-feira, explicou Sanz.

Firefighters tackle Sierra Engarceran wildfire as 91 people evacuated



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"Este incêndio apresenta um comportamento de mudanças constantes de vento, o que destrói toda a estratégia de combate", ressaltou.

Nas próximas horas, contudo, abre-se uma "certa janela de oportunidade" para combatê-lo antes que as condições voltem a se complicar à tarde, indicou.

O fogo não atingiu nenhuma área residencial e foi solicitado apenas o afastamento preventivo de cerca de 70 pessoas que, em sua maioria, não precisaram de alojamento público, detalhou a autoridade.

Mais de 275 efetivos, entre eles 60 integrantes da Unidade Militar de Emergências (UME), combatem as chamas, com apoio de cerca de 20 meios aéreos e maquinaria pesada, informou o serviço regional de extinção de incêndios.

No leste da Espanha, membros da UME atuavam no combate a outro incêndio na província de Castellón, por enquanto de menor extensão, segundo as autoridades locais.

A Espanha enfrentou um início de verão complicado, com diferentes incêndios que obrigaram milhares de pessoas a deixarem suas casas, sobretudo no centro do país.