Incêndio florestal destrói casas no Canadá e força evacuação de 20 mil pessoas
Toda a comunidade de Summerland, com cerca de 12 mil habitantes, foi ordenada a evacuar, juntamente com cerca de 8 mil pessoas em Peachland e arredores
Publicado: 08/08/2026 às 18:39
Toda a comunidade de Summerland, com cerca de 12 mil habitantes, foi ordenada a evacuar, juntamente com cerca de 8 mil pessoas em Peachland e arredores. (Reprodução/X)
Mais de 20 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, no oeste do Canadá, enquanto um incêndio florestal de rápida propagação crescia rapidamente e avançava em direção a cidades ao longo do Lago Okanagan, na Colúmbia Britânica, destruindo casas em seu caminho.
Toda a comunidade de Summerland, com cerca de 12 mil habitantes, foi ordenada a evacuar, juntamente com cerca de 8 mil pessoas em Peachland e arredores. As autoridades ainda não determinaram quantas casas foram destruídas.
LAMENTABLE ????— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 8, 2026
Feroz incendio forestal en el oeste de Canadá ????????
Más de 20,000 personas han recibido orden de evacuación en las últimas horas tras la virulenta progresión que ha registrado el incendio declarado el viernes en la región de la Columbia Británica.… pic.twitter.com/uDRmwhUySh
O incêndio de Bald Range foi relatado pela primeira vez na noite de sexta-feira, 7, mas cresceu para cerca de 50 quilômetros quadrados em poucas horas, sobrecarregando a pequena comunidade de Faulder e cobrindo aproximadamente 15 quilômetros até Summerland.
Erick Thompson, um oficial de emergência do Distrito Regional de Okanagan-Similkameen, chamou-o de um dos incêndios florestais "mais rápidos" que a região já experimentou.
O Canadá tem enfrentado temporadas de incêndios florestais cada vez mais destrutivas nos últimos anos, forçando evacuações em massa e enviando fumaça repetidamente por grandes partes do Canadá e dos Estados Unidos.