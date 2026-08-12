Uma pessoa morre e 172 são resgatadas em balsa incendiada em Bali, na Indonésia

Este é o segundo incidente do tipo no país em poucos dias; Na semana passada, cinco pessoas morreram quando uma balsa pegou fogo em frente à ilha de Java

Um navio da Marinha e outras embarcações foram mobilizados às pressas para resgatar mais de 100 pessoas da balsa em chamas em Bali ( AFP)

Uma mulher morreu e 172 pessoas foram resgatadas de uma balsa que pegou fogo nesta quarta-feira (12) em frente à turística ilha de Bali, informaram as autoridades.

Um navio da Marinha e outros dois barcos ajudaram a retirar os ocupantes da embarcação.

Uma indonésia de 19 anos foi declarada morta, informou Mohammad Hariyadi, chefe da agência de buscas na ilha de Lombok, para onde a balsa seguia a partir de Bali.

O sobrevivente Kiky Okta Pradika, de 25 anos, disse a jornalistas em Lembar que pegou um colete salva-vidas antes de pular no mar.

Na semana passada, cinco pessoas morreram quando uma balsa pegou fogo em frente à ilha de Java.

Os acidentes marítimos são frequentes na Indonésia, com mais de 17 mil ilhas. Normas de segurança pouco rígidas e a imprevisibilidade do clima são as principais causas.