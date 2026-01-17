Avião com 10 pessoas a bordo desaparece dos radares na Indonésia

Autoridades da Indonésia perderam o contato com o avião enquanto ele sobrevoava o leste do país

Avião está desaparecido na Indonésia (Reprodução/Redes Sociais)

As autoridades da Indonésia buscam, neste sábado (17), um avião de pequeno porte com 10 pessoas a bordo, com o qual perderam o contato quando sobrevoava o leste do país, indicaram à AFP os encarregados das equipes de resgate.

A aeronave, pertencente à companhia aérea Indonesia Air Transport, voava para Makassar, no sul da ilha de Celebes, após ter decolado de Yogyakarta, na ilha de Java. Três passageiros e sete tripulantes estavam a bordo.

O contato foi perdido pouco depois das 13h, hora local (3h da madrugada em Brasília).

O avião é um ATR 42-500, segundo a ATR, fabricante francês desse tipo de aeronaves de transporte regional turboélice, com sede em Toulouse.

"Os peritos da ATR estão totalmente empenhados em colaborar com as autoridades indonésias e a companhia", indicou a empresa francesa em um comunicado.

O chefe da agência local de busca e resgate, Muhammad Arif Anwar, declarou que suas equipes foram destacadas para uma área montanhosa da região de Maros, a cerca de 42 quilômetros de Makassar, com base na última posição conhecida da aeronave. A Força Aérea, a polícia e voluntários participam nas buscas, acrescentou.

Por sua extensão e caráter insular, a Indonésia depende muito do transporte aéreo para comunicar suas ilhas.

O país não tem um bom histórico em segurança aérea. Em setembro de 2025, um helicóptero com seis passageiros e dois tripulantes caiu pouco depois de decolar do sul da ilha de Bornéu, sem sobreviventes.

Menos de duas semanas depois, quatro pessoas morreram na queda de outro helicóptero no distrito de Ilaga, na ilha da Papua.