Terremoto de magnitude 6,7 atingiu Indonésia

O abalo deixou estruturas danificadas, paredes destruídas e destroços espalhados pelas ruas da cidade de Palu

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro do terremoto foi registrado a 43 quilômetros a leste de Palu (Reprodução/USGS)

Um forte terremoto de magnitude 6,7 atingiu hoje parte da ilha de Sulawesi, no centro da Indonésia, provocando danos e assustando a população que já sofreu um sismo e tsunami há oito anos.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia afirmou que não há perigo de tsunami, no entanto alertou que existe a possibilidade de ocorrerem mais tremores na região.

O abalo deixou estruturas danificadas, paredes destruídas e destroços espalhados pelas ruas da cidade de Palu. Até o momento não foi relatado pelas autoridades locais se houve vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro do terremoto foi registrado a 43 quilômetros a leste de Palu e com profundidade de 10 quilômetros. Seguiram-se vários tremores secundários, sendo o mais intenso de magnitude 5,2.

A Indonésia é atravessada por várias falhas sísmicas, sendo recorrentes os terremotos e as atividades vulcânicas. Em 2018, um terremoto de magnitude 7,5 devastou Palu, causando um tsunami de três metros de altura e mais de quatro mil mortos.

Em janeiro de 2021, um sismo de magnitude 6,2 perto da cidade de Mamuju, na ilha de Sulawesi, fez pelo menos 100 mortos, com milhares de residentes a dormirem ao relento durante dias com medo de tremores secundários.